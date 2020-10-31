Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı (2) - Son Dakika

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı" 6 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Donanma Komutanlığınca planlanan tatbikat kapsamında gözlemci ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Misafirhanesi Toplantı Salonu'nda brifing verildi.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Bulgaristan, Pakistan gemi komutanları ile askeri yetkililerin katıldığı etkinlikte, izolasyonda bulunan gemilerdeki komutanlar uzaktan görüntülü görüşme yöntemiyle eşlik etti.

Brifinge Gölcük'ten video konferans yoluyla katılan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mavi Balina Tatbikatı'nın ağırlıklı olarak denizaltı savunma harbi olmak üzere, deniz harekat meyillerine yönelik müşterek harekat kabiliyetini artırmak maksadıyla icra edileceğini söyledi.

Bu yıl tatbikata Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Bulgaristan, İspanya, Romanya gemileri, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile milli kontrolde bulunan ABD ve Pakistan deniz kuvvetlerinden unsurların iştirak ettiğini belirten Tatlıoğlu, "Dünya genelinde yaşanan pandemiye rağmen tatbikata katılım sağlayan misafir ülkelerin deniz kuvvetlerine teşekkürlerimi sunarım. Mavi Balina Tatbikatı ile icra edilen denetim ve ateş faaliyetlerinde çok değerli kazanımlar sağlanacağına, başarılı sonuçlar alınacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

"Tatbikatın amacı, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık"

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya da tatbikatın önemi, amacı ve safhaları hakkında bilgi verdi.

İzolasyonda bulunmayan konukların salonda hazır olduğunu dile getiren Çankaya, Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı'nın, iki yılda bir Türkiye'nin ev sahipliğinde, Donanma Komutanlığı tarafından icra edilen bir Denizaltı Savunma Harbi Davet Tatbikatı olduğunu kaydetti.

Bu yıl yedincisi icra edilecek tatbikatın, NATO ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 10 Kasım'a kadar Doğu Akdeniz'de gerçekleştirileceğini anlatan Çankaya, tatbikata Türk Deniz Kuvvetlerinin 3 denizaltı, 2 fırkateyn, 2 korvet, 1 karakol gemisi, 2 deniz karakol uçağı ve 6 helikopter ile Türk Hava Kuvvetlerinden 4 F16 uçağıyla iştirak edeceğini bildirdi.

Tatbikata misafir olarak NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan Bulgaristan, İspanya, Romanya ve Türkiye'den 3 fırkateyn, 1 korvet ve 1 akaryakıt gemisinin katılacağını ifade eden Çankaya, "Tatbikatın amacı, katılan birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmek, müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini artırmak maksadıyla NATO usullerini denemektir." diye konuştu.

Çankaya, Mavi Balina-2020 tatbikatının Aksaz ve Dalaman'da kuvvet toplanması, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri ve Aksaz'da tatbikat sonu değerlendirme ihtiva eden 4 safhadan oluştuğunu dile getirdi.

Birinci safhada seyir öncesi basın brifinginin icra edildiğine değinen Çankaya, ikinci safhada temel seviye, üçüncü safhada ileri seviyede denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Çankaya, tatbikatın dördüncü safhasında tüm katılımcıların iştirakiyle 10 Kasım'da Aksaz'da yapılacak değerlendirmeyle sona ereceğini sözlerine ekledi.