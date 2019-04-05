Son Dakika Haberleri: Mavi Balina'dan Toplu İntiharı İhbar Telefonu Önledi

Mavi Balina'dan Toplu İntiharı İhbar Telefonu Önledi

1 saat önce

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde internette oynanan 'Mavi Balina' adlı oyunundan etkilenerek yaşamına son veren Sevda E. (14) ile birlikte kayalıklara çıkan 3 arkadaşının, onlarla birlikte gitmekten son anda vazgeçen G.A.'nın ihbar telefonuyla kurtarıldığı ortaya çıktı.

Mavi Balina'dan Toplu İntiharı İhbar Telefonu Önledi, System.String[]
VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde internette oynanan 'Mavi Balina' adlı oyunundan etkilenerek yaşamına son veren Sevda E. (14) ile birlikte kayalıklara çıkan 3 arkadaşının, onlarla birlikte gitmekten son anda vazgeçen G.A.'nın ihbar telefonuyla kurtarıldığı ortaya çıktı. G.A., polise verdiği ifadede, kendisi ve 6 arkadaşının oyunun etkisi altında kaldığını söyledi.

Merkez Tuşba ilçesinde Sevda E., geçen salı günü 14 ve 15 yaşlarındaki 3 arkadaşı ile birlikte Akköprü Mahallesi'ndeki Akköprü Tepesi'ne çıktı. Çocuklardan Sevda, Van kent merkezinin kuzeyinde yer alan yüzlerce metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi. Sevda E. ile birlikte kayalıklara çıkan 3 arkadaşının, onlarla birlikte gitmekten son anda vazgeçen G.A.'nın ihbar telefonuyla kurtarıldığı ortaya çıktı. G.A.'nın durumu bildirmesiyle harekete geçen polisin olay yerine helikopterle giderek, Sevda E.'nin yanındaki arkadaşlarını kurtardığı belirlendi.

'7 ARKADAŞ OYUNDAN ETKİLENDİK'

Sevda E. gözyaşları arasında toprağa verilirken, kurtarılan kızlar da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk İzleme Merkezine teslim edildi. Çocukların psikolojik tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili araştırmayı sürdüren polis, G.A.'nın ifadesine başvurdu. G.A. ifadesinde, 6 kız arkadaşıyla birlikte oynadıkları 'Mavi Balina' adlı oyunun etkisi altında kaldıkların belirtti.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:36 Kaynak: DHA

Merkez, Van, Güncel
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