Mavi Balina' Kurbanı Olduğu İddia Edilen Burak, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

İSTANBUL'un Bağcılar ilçesinde, 'mavi balina' oyunu oynadığı iddia edilen, kendini asarak yaşamına son veren lise öğrencisi Burak K., Zonguldak'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verildi.

İSTANBUL'un Bağcılar ilçesinde, 'mavi balina' oyunu oynadığı iddia edilen, kendini asarak yaşamına son veren lise öğrencisi Burak K., Zonguldak'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verildi.



Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan ve Muharrem K. çiftinin tek çocukları Burak, dün evin mutfağın kendisini doğal gaz borusuna iple asarak yaşamına son verdi. Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Burak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardımdan ailesine teslim edildi. Polis, Burak K.'nin günlüğünü ve bilgisayarını incelenmek üzere emniyete götürdü. Burak K.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Zonguldak'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Tellioğlu köyüne getirildi.



'BAŞKA ÇOCUKLAR BU OYUNDAN ÖLMESİN'



Taziyeleri kabul eden tekstil işçisi baba Muharrem K., oğlunun ölümüne mavi balina oyununun neden olduğunu söyledi. Polislerle görüştüğünde oğlunun oyundaki tüm görevleri yaptığını anladığını anlatan Muharrem K., "Buradan bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza eğitimi değil hayat eğitimini de öğretelim. Mavi balina oyunu başta basit rutin oyun. Ufak ufak görevler veriyorlar. Annene karşı gel diyor annene karşı geliyorsun. Yarın kavga et diyor ediyorsun. Araba yak diyor yakıyorsun. Bu gibi bir yeri yak diyor yakıyorsun. Evin gazını aç diyor. Evin gazını açıyordu. Bunların tamamını yaptı. Oynarken ben görmedim. Çok iyi İngilizce bilmen lazım oynamak için. Hızlı ve seri oynatıyorlar. Yoksa oyundan atıyorlar. Bu oyunu engelleyelim. Ben çok takip ettim. Annesi de çok takip etti. Bilgisayarını kontrol ettim. Girdiği yerlere baktım. Siliyorlar bir şekilde oynuyorlar. Benim çocuğum gitti. Başka çocuklar ölmesin" dedi.



KOLUNA BALİNA RESMİ ÇİZMİŞ



Oğlunun kolunda balina resmi çizdiğini belirten Muharrem K., "Bu oyun bir şekilde etrafına zarar vermek. Ben öğrenemedim bunu oynadığını. Sonradan şimdi öğrendim. En son gün güle oynaya okula gitti. Okuldan çıktıktan sonra eve gidiyor. Annesini dışarı tişört almaya gönderiyor. Annesi saat 16.30'da çıkıyor. Akşam gelene kadar bunu yapıyor. Bu belirtiler olan çocuklara aileleri daha çok dikkat etsin. Biz bu belirtilerin bu oyunla alakalı olduğunu bilemedik" diye konuştu.



BIRAKTIĞI İNGİLİZCE NOT DİKKAT ÇEKTİ



Baba Muharrem K., oğlunun odasında bulduğu notu da gazetecilere gösterdi. Muharrem K., İngilizce yazan notta oğlunun bu oyundan kurtulmak istediğini yazdığını söyledi. Türkçe çevrilen notta Burak K.'nin oyundan kurtulmak istediği de açıkça görülüyor. Notta yazılanlar ise şöyle: "Sorun şu ki kendime zarar verdiğim sonu gelmeyen bir döngünün içinde sıkıştım ve depresif bir ruh halinde olmasam bile hala kendime zarar vermek istiyorum. Bu benim yapmaktan hoşlandığım bir şey değil. Bu yüzden, her kendime zarar vermek istediğimde bu mektubu kendime hatırlatacağım. Artık yara izlerimi saklamak ve kendimi diğer insanlardan uzak tutmak istemiyorum. Hayatımı, kendime zarar vermemin çevresinde şekillendirmek istemiyorum. Bana



yardımı dokunabilecek yeni hobiler bulmam gerekiyor. Ne yapmam lazım? Yazmak ve çizmek! Peki."



Burak K., kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.



- Zonguldak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın

Dünyaca Ünlü Yıldız Orlando Bloom ve Katy Perry Nişanlandı