Mavi Balina'nın Şifresi 'F57'

Mavi Balina'nın şifresi 'F57' 14 yaşındaki Sevda'nın ölümünün ardından Mavi Balina oyununun şifresi ortaya çıktıVAN - Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan ve birçok çocuğu intihara sürükleyen Mavi Balina oyununun şifresi, oyun nedeniyle intihar eden 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz'ın...

Mavi Balina'nın şifresi 'F57'

14 yaşındaki Sevda'nın ölümünün ardından Mavi Balina oyununun şifresi ortaya çıktı



VAN - Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan ve birçok çocuğu intihara sürükleyen Mavi Balina oyununun şifresi, oyun nedeniyle intihar eden 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz'ın kolunda ortaya çıktı.

Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan Mavi Balina oyunu intihara sürüklemeye devam ediyor. Birçok çocuğun hayatını karartan Mavi Balina oyunu son olarak Van'da bir çocuğun ölümüne neden oldu. Aynı oyunu oynayan 5 ortaokul öğrencisi toplu intihara kalkıştı. Bunlardan 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz kayalıklardan kendisini boşluğa bırakarak intihar ederken, diğer arkadaşları ise son anda vazgeçirildi.

'F57' şifresi

Kahreden olayın ardından Sevda Erkaçmaz'ın cansız bedenini gören yakınları, küçük kızın kolundaki yazılara dikkat çekti. Sevda'nın intihar etmeden önce eline bir kalp çizip intihar edeceği '02.04.2019' gününün tarihini yazmasının ardından, kolunda 'F57' yazısına da rastlandı. Jiletle çizildiği düşünülen 'F57' yazısının Mavi Balina oyunun bir şifresi olduğu ortaya çıktı.

Çocukların kollarına dikkat

Uzmanlar, benzeri olayların yaşanmaması için ebeveynlerin çocuklarının davranışlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını gözlemlemesi gerektiğini söyledi. Diğer taraftan, yaşanan son olayla birlikte ailelerin çocuklarının kolundaki yazı ve karakterlere de dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

İhbar telefonu toplu intiharı önledi

'Mavi Balina' adlı oyundan etkilenerek intihar eden Sevda ile birlikte kayalıklara çıkan 3 arkadaşını ise onlarla birlikte gitmekten son anda vazgeçen G.A.'nın ihbar telefonunun kurtardığı ortaya çıktı.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından Van Valiliğince yapılan araştırmalar sonucunda 7 çocuğun daha Mavi Balina isimli çevrimiçi şiddet oyununu oynadığı tespit edilmişti. Tespit edilen çocuklar devlet gözetimine alınarak, psikolojik destek aldıkları öğrenildi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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