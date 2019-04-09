Mavi Balina' Şüphesi Polisi Alarma Geçirdi
2 saat önce
Van'da küçük bir kızın Tuşba ilçesindeki Toprak Kale kayalıklarına çıkması, 'Mavi Balina' şüphesi nedeniyle ekipleri alarma geçirdi.
Van
'da küçük bir kızın Tuşba
ilçesindeki Toprak Kale
kayalıklarına çıkması, 'Mavi Balina
' şüphesi nedeniyle ekipleri alarma geçirdi. Geçtiğimiz günlerde 'Mavi Balina' adlı internet oyunu Van'da 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz isimli kız çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Toprak Kale kayalıklarında 14 yaşındaki Sevda kendisini boşluğa bırakarak intihar ederken, diğer arkadaşları ise son anda vazgeçirilmişti. Dün saat 17.00 sıralarında yine aynı bölgede bir kızın kayalıklara çıktığı ihbarı, kentteki ekipleri alarma geçirdi. Mavi Balina şüphesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD
, itfaiye ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis helikopteri ise olası bir duruma karşı bölgede tarama yaptı.
KIZ ÇOCUĞU İKNA EDİLDİ
Kayalıklardan atlayacağını söyleyen kız çocuğu, yanına giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu ikna edildi.
(Yılmaz Sönmez/İHA)
'Mavi Balina' isimli oyunla ilişkisi yok Başarılı çalışma sonucu kayalıklardan indirilen 17 yaşındaki kızın Suriye
uyruklu olduğu öğrenildi. Olayın 'Mavi Balina' isimli oyunla ilgisi olmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:11 Kaynak: İHA
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