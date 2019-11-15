'Mavi Balina' yüzünden intihar ettiği düşünülen liseli toprağa verildi

ORDU - Ordu'da dün intihar eden ve ölümünde 'Mavi Balina' oyunundan şüphelenilen lise öğrencisi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'da 2. sınıf öğrencisi A.A, (16), geçtiğimiz gece ailesi evden ayrılınca namaz kıldıktan sonra babasının tabancasıyla intihar etti. Bucak Mahallesi'ndeki evlerine sabaha karşı dönen baba ve anne, 3 çocuklarından biri olan A.A'nın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekiplerin incelemesi sonucu lise öğrencisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ordu Devlet Hastanesi morgunda otopsisi yapılan ve geride bir de not bırakan A.A'nın 'ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını' yazdığı öğrenilirken, yakınları ise 'Mavi Balina' isimli oyundan şüphelendiklerini, akıllarına intihar için başka bir sebep gelmediğini ifade etmişti.

Lise öğrencisi A.A için, Altınordu ilçesi Işıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alperen, gözyaşları eşliğinde aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, ailesi, okul müdürleri, askeri personeller, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, intiharın kesin nedeninin soruşturma sonucu belli olacağı öğrenildi.