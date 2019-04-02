Son Dakika Haberleri: Mavi Balon Uçurarak Otizme Dikkat Çektiler

Mavi Balon Uçurarak Otizme Dikkat Çektiler

57 dakika önce

Muğla'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Menteşe'de bulunan Kışla Parkında düzenlenen programda otizme farkındalık oluşturmakiçin yüzlerce mavi balon uçuruldu.

Mavi Balon Uçurarak Otizme Dikkat Çektiler, System.String[]
Muğla'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Menteşe'de bulunan Kışla Parkında düzenlenen programda otizme farkındalık oluşturmak

için yüzlerce mavi balon uçuruldu. Programa Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdür Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partinin temsilcileri, kurum müdürleri ve personeli, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, sivil toplum kuruluşlarına ait engelli bireylerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Ardından program, otizmin sembol rengi olan mavi renkli balonların uçurulması, farkındalık amacıyla boya ile el basma ve engelli bireylere yönelik sportif faaliyetler ile devam etti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, gün boyunca yapılan etkinlikte otizme yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla yüzlerce mavi balon gökyüzüne uçuruldu. Ayrıca otizmli bireyler gün boyu doyasıya eğlendi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:46 Kaynak: İHA

Muğla, Güncel
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