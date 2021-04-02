Mavi balonlar farkındalık için havalandı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve engelli bireyler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Makam aracını otizm konusunda farkındalık oluşturmanın sembolü olan mavi balonlarla süsleyen Başkan Oğuz ile Kahramankazan Engelsiz Kafe çalışanları, mavi balonları hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

Engelli bireylere yönelik projeleriyle fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde açılan ve çalışanlarının tamamı farklı engel gruplarına sahip engelli bireylerden oluşan Kahramakazan Belediyesi Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı.

Aracına mavi balonlar taktı

Başkan Oğuz etkinlik için kafeye gitmeden önce belediye binası önünde makam aracını, otizm konusunda farkındalık yaratmanın sembolü olan mavi balonlarla süsledi. Oğuz, aracın sağ ve sol aynalarına mavi balonlar bağladı. Kahramankazan sokaklarında bir süre aracındaki mavi balonlarla seyreden Başkan Oğuz, Kahramankazan Engelsiz Kafe'ye geldi. Oğuz'u burada kafe çalışanı engelli bireyler ellerindeki mavi balonlarla karşıladı.

Hep birlikte balonları uçurdular

Başkan Oğuz ve kafe çalışanı engelli bireyler daha sonra kafe önünde ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Oğuz ve engelli bireyler, balonları havaya bırakırken, "otizme mavi ışık yak" sloganını hep bir ağızdan söyledi.

"Her zaman yanınızdayız"

Kahramankazan Belediyesi olarak ürettikleri tüm hizmet ve çalışmalarda engelli bireyleri unutmadıklarını ifade eden Başkan Oğuz, Engelsiz Kafe'de böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Otizm konusunda farkındalık oluşturmanın tüm toplumun görevi olduğunu söyleyen Oğuz, "Otizm bir eksiklik değil bir farklılıktır. Bizler de bu farklılığı sevgiyle ve anlayışla benimsemeliyiz" dedi. Oğuz, belediyelerinin her zaman tüm engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. - ANKARA