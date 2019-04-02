Son Dakika Haberleri: Mavi Balonlar Otizm Farkındalığı İçin Havalandı

Mavi Balonlar Otizm Farkındalığı İçin Havalandı

17 dakika önce

Ardahan'da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için düzenlenen yürüyüşten sonra öğrenciler tarafından mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Mavi Balonlar Otizm Farkındalığı İçin Havalandı, System.String[]
Ardahan'da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için düzenlenen yürüyüşten sonra öğrenciler tarafından mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Ardahan'da yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kurum amirleri, ortaokul öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen yürüyüşten sonram Milli Egemenlik Parkı'na gelen grup Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için ellerinde ki mavi balonları gökyüzüne bıraktılar. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:59 Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel
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