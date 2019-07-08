Son Dakika Haberleri: Mavi Bayrak denetimleri sürüyor
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Mavi Bayrak denetimleri sürüyor

39 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi'nin işletmelere yönelik uyguladığı Mavi Bayrak denetimleri 2019 yılında da devam ederken Ocak-Haziran döneminde 8 işletmenin denetimi tamamlandı.

Mavi Bayrak denetimleri sürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi'nin işletmelere yönelik uyguladığı Mavi Bayrak denetimleri 2019 yılında da devam ederken Ocak-Haziran döneminde 8 işletmenin denetimi tamamlandı. Mavi Bayrak kriterlerini sağlayan işletmeler, Mavi Bayrak sertifikası almaya hak kazanıyor.

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına devam ediyor. 2019 yılında da aralıksız sürdürülen uygulama ile Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Lokantacılar Odası, Ticaret Odası, Berberler ve Kuaförler Odası'ndan temsilcilerin katılımı ile oluşturulan denetim heyeti tarafından düzenli olarak denetleniyor. 2018 yılında 20 Mavi Bayraklı işletme için denetim yapılırken Mavi Bayrak uygulaması kapsamındaki işletmelere eğitim de verildi. 2019 yılının ilk yarıyılında ise 8 işletmenin denetimi tamamlandı. Ayrıca Mavi Bayrak uygulaması için 3 yeni işletmenin başvuruları da değerlendirilmeye devam ediyor. Söz konusu denetimler neticesinde Mavi Bayrak kriterlerini sağlayan işletmeler, Mavi Bayrak sertifikası almaya hak kazanıyor. Önceden Mavi Bayrağı hak etmiş olan işletmelere de yıl içerisinde rutin denetimler uygulanıyor. Ayrıca Mavi Bayraklı işletmelere yılda en az 1 defa gıda güvenliği ve hijyen eğitimleri düzenleniyor.

Öte yandan yetkililer, Mavi Bayrak başvurusu yapacak olan işletmelerin Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne müracaat etmesinin yeterli olduğu bilgisini verdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
Bayraklı, Tepebaşı, Yaşam
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