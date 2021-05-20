Mavi Bayrak'ta Türkiye, 2021 yılında da zirvedeki yerini korudu - Son Dakika

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2021 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 486 olan ödüllü plaj sayısı 519'a ulaştı.

Türkiye'de 22 marina ve 10 turizm teknesi ve 6 bireysel yat bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 213'e, Muğla'da 106'ya, İzmir'de 66'ya, Aydın'da 39'a, Balıkesir'de 36'ya, Mersin'de 9'a, Kocaeli'nde 7'ye yükseldi. Bartın ise bu yıl 3 plajına mavi bayrak aldı. Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van illerinde de geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.