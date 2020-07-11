Mavi bayraklı Altın Kemer Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Mavi bayraklı Altın Kemer Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bulunan, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nı hafta sonu tercih eden tatilciler, denize girip, güneşlendi.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bulunan, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nı hafta sonu tercih eden tatilciler, denize girip, güneşlendi. Kalabalık plajda, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Karamürsel'in mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı, hafta sonunu geçirmek isteyen tatilcilerle doldu. Serinlemek için denize girmek isteyenlerin yanı sıra bazı kişiler, plaj boyunca yeşil alanlarda piknik yaptı. Plajda koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmadığı da gözlendi. Arkadaşıyla beraber hava sıcak olduğu için plaja geldiğini söyleyen İlkay Koç, "Önceden buraya geldiğimizde burası bu kadar temiz değildi. Şu an yaşanan kalabalıktan fark edebilirsiniz bunu. Bu kadar kullanım alanı da geniş değildi. İlk geldiğimiz zamanlarda herkes bir alanda sıkışıyordu. Şu an gayet temiz bir şekilde gelip bir tatil beldesi gibi eğlenebiliyorsunuz. Dışarıdan da çok fazla insan geliyor buraya, hafta sonu kafa dinlemeye geliyorlar. Biz de sabah kalktığımız zaman gelip denize girdik, keyif yapıyorduk burada" dedi.

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Önceki yıllarda fabrika atıkları nedeniyle bölgede denize girmeye çekindiklerini belirten Burak Erdoğan ise "Eskiden burası çok kirliydi ve sanayi atıkları vardı, temizlik çalışmasının ardından rahat rahat gelebiliyoruz. Hafta sonu özellikle çok kalabalık oluyordu. Eskiden Kandıra'ya gidip Karadeniz'de yüzerdik ve buralar hep çöplük içindeydi. Temizlik çalışmalarının ardından burayı da tercih ediyoruz. Mavi bayrak aldıktan sonra çevre illerden bile gelmeye başladılar" diye konuştu.

Hüseyin Bingöl ise "Denizin temizlenmesiyle beraber çevre illerden bile buraya gelenler olmaya başladı. İnsanlar şu an ailece gelip vakit geçirebiliyor. Eski yıllarda fabrika atıkları vardı. İnsanlar bırakın denize girmeyi güneşlenmeye bile gelmiyorlardı. Şu anda baktığınız zaman denizin üzerinde ne bir yağ ne de bir atık göremiyorsunuz. İnsanlar burayı tercih etmeye başladı" dedi.


- Kocaeli
Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mavi bayraklı Altın Kemer Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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