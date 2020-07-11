Mavi bayraklı Altın Kemer plajı tatilcilerin gözdesi haline geldi - Son Dakika

Mavi bayraklı Altın Kemer plajı tatilcilerin gözdesi haline geldi

Mavi bayraklı Altın Kemer plajı tatilcilerin gözdesi haline geldiKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bulunan mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajına serinlemek için akın eden tatilciler denizin ve güneşlenmenin keyfini sürdü.

Mavi bayraklı Altın Kemer plajı tatilcilerin gözdesi haline geldi

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KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bulunan mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajına serinlemek için akın eden tatilciler denizin ve güneşlenmenin keyfini sürdü. Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer Halk Plajı, tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek denize girmek isteyenler plaj boyunca yoğunluk oluşmasına neden oldu. Serinlemek için denize girmek isteyenlerin yanı sıra bazı kişilerin plaj boyunca yeşil alanlarda piknik yaptığı görüldü. Arkadaşıyla beraber sıcak havalarda serinlemek için plaja geldiğini söyleyen İlkay Koç, 'Önceden buraya geldiğimizde burası bu kadar temiz değildi. Şu an yaşanan kalabalıktan fark edebilirsiniz bunu. Bu kadar kullanım alanı da geniş değildi. İlk geldiğimiz zamanlarda herkes bir alanda sıkışıyordu ve eski yıllarda pisliğin içinde yüzmeye çalışıyordu. Şu an gayet temiz bir şekilde gelip bir tatil beldesi gibi eğlenebiliyorsunuz. Dışarıdan da çok fazla insan geliyor buraya, hafta sonu kafa dinlemeye geliyorlar. Biz de sabah kalktığımız zaman gelip denize girdik, keyif yapıyorduk burada. Eskiden Kandıra'ya giderdik orası çok uzaktı çünkü burada tatil yapabildiğimizi hissetmezdik. Artık evimizin dibinde gayet güzel bir şekilde tatil yapabiliyoruz" dedi.

"ESKİ YILLARDA SANAYİ ATIKLARI VARDI"

Geçmiş yıllarda fabrika atıklarından dolayı insanların bu bölgelerde denize girmeye çekindiğini belirten Burak Erdoğan şunları söyledi: 'Eskiden burası çok kirliydi ve sanayi atıkları vardı, temizlik çalışmasının ardından rahat rahat gelebiliyoruz. Hafta sonu özellikle çok kalabalık oluyordu. Eskiden Kandıra'ya gidip Karadeniz'de yüzerdik ve buralar hep çöplük bataklık içindeydi. Temizlik çalışmalarının ardından burayı da tercih ediyoruz. Mavi bayrak aldıktan sonra çevre illerden bile gelmeye başladılar."

"ESKİDEN GÜNEŞLENMEYE BİLE GELMİYORLARDI"

Eski yıllarda sanayi atıklarının olduğunu ifade eden Hüseyin Bingöl "Daha önceden bu plaja buranın halkı olan bizler bile gelmeye çekiniyorduk. Denizin temizlenmesiyle beraber çevre illerden bile buraya gelenler olmaya başladı. İnsanlar şu an ailecek gelip vakit geçirebiliyorlar. Eski yıllarda fabrika atıkları vardı. İnsanlar bırakın denize girmeyi güneşlenmeye bile gelmiyorlardı. Şu anda baktığınız zaman denizin üzerinde ne bir yağ ne de bir atık göremiyorsunuz. İnsanlar burayı tercih etmeye başladı. Çevre ilçelerden ve illerden gelenler olmaya başladı" dedi.

Karamürsel, Kandıra, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:08 Kaynak: DHA

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