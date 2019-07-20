Son Dakika Haberleri: Mavi bayraklı plajlarda yoğunluk
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Mavi bayraklı plajlarda yoğunluk

21 dakika önce

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar plajlara akın etti.

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar plajlara akın etti.
Mavi bayraklı plajlara sahip kente gelen yerli ve yabancı turistler, Altınova, Kumbağ, Şarköy ve Mürefte plajlarında zaman geçiriyor, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Sıcaklığın 30 derece, nem oranının yüzde 50'ye ulaştığı kentte deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü.
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi şehirlerin yanı sıra yurt dışından da turistlerin geldiğini söyledi.
Barut, Tekirdağ'ın doğal güzelliğinin yanı sıra mavi bayraklı plajlarıyla da vatandaşların ilgisini çektiğini ifade ederek, "Özellikle hafta sonu ilimize gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Yakın illerden sıkça tercih edilen bir tatil bölgesi olduk. Ziyaretçiler mavi bayraklı temiz plajlarda denizi tadını çıkartıyor. Doğal güzelliklere ve temiz denize sahip ilimize herkesi bekliyoruz." diye konuştu.
Mavi bayraklı plajlarda yoğunluk
Altınova, Tekirdağ, Şarköy, Kumbağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:00 Kaynak: AA
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