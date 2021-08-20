"Mavi bereliler" Bozkurt'ta vatandaşların yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor - Son Dakika

"Mavi bereliler" Bozkurt'ta vatandaşların yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor

Samsun Jandarma Komutanlığında görevli askerler, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor.

Samsun Jandarma Komutanlığında görevli askerler, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor. Kavak Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli mavi bereliler, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor. Gece gündüz demeden Bozkurt'taki enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürenler ekipler, vatandaşların yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor. Kürek ve el arabaları ile dükkanların içini temizleyen askerler, iş bölümü sonucu diğer işlere de koşuyor. Canla başla mücadele jandarma personeli, bölgenin bir an önce eski günlerine dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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