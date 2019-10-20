Son Dakika Haberleri: "Mavi bereliler"den Mehmetçik'e asker selamıyla destek
Son Dakika Güncel 'Mavi bereliler'den Mehmetçik'e asker selamıyla destek

"Mavi bereliler"den Mehmetçik'e asker selamıyla destek

31 dakika önce

Antalya'da 38 yıl aradan sonra buluşan eski 97 mavi bereli asker, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Antalya'da 38 yıl aradan sonra buluşan eski 97 mavi bereli asker, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, Kayseri Hava İndirme Komando Tugayında 1983, 1984, 1985, 1986 ve 1987 yıllarında vatani görevini yapan 97 asker, Muratpaşa ilçesi Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

Burada mavi berelerini takan grup Türk bayrağı ile Atatürk posteri ve "Barış Pınarı Harekatı'na tam destek, her zaman kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankart açtı.

Grup adına konuşma yapan eski mavi bereli İsmet Akçay, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek, ordunun silahlı kuvvetlerinin yanında, her türlü sefer ve göreve hazır olduklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Mavi berelilerin iç güvenlik sınır ve sınır ötesinde harekat tatbikatı görevi yaptığını anlatan Akçay, şunları söyledi:

"Birliğimizi, bütünlüğümüzü, ülkemizi bölmek, parçalamak için harekete geçen iç ve dış düşmanlara karşı sınır ötesinde devletimiz ve ordumuz harekat düzenlemiştir. Harekatımız başarı ile sürdürülmekte, şer güçleri imha edilmektedir. Yiğitlerimiz destan yazmaktadır. Mutlak bir şekilde zafer kazanılmıştır. Bizler gerektiğinde vatan savunmasında verilecek her türlü göreve hazır ve hazırlıklıyız."

Grup daha sonra mavi bereli marşı ile dualar okudu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Mavi bereliler den Mehmetçik'e asker selamıyla destek

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti
Rasulayn'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, İHA ve SİHA'larla izleniyor Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı Son dakika: İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 15:58:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Mavi bereliler"den Mehmetçik'e asker selamıyla destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]