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"Mavi bereliler" Mardin'de buluştu

57 dakika önce

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen yaklaşık 100 eski mavi bereli asker, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında vatani görevlerini yaptıkları Mardin'e geldi.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen yaklaşık 100 eski mavi bereli asker, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında vatani görevlerini yaptıkları Mardin'e geldi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, yolları yıllar önce askerlik yaptıkları Mardin'de kesişen 100 eski mavi bereli, sosyal medya üzerinden görüşmeye başladı.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelmek isteyen 100 kişi, mavi berelerini takarak, Mardin'de buluştu.

İl Jandarma Komutanlığı ile Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden 100 kişi, burada görevli özel harekat polisleriyle görüştü, terör saldırısında şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı rahmetle andı, şehitler için dua okudular.

Midyat Jandarma Tabur Komutanlığında 1985 yılında komando olarak vatani görevini yapan Ercan Kanmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kardeşçe, huzur ve barış içinde yaşamanın önemine işaret eden Kanmaz, "Bölgede görev yapan güvenlik güçlerimize destek ve moral vermek istedik. Her vatan evladı gibi her zaman göreve hazır olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

Muharrem Hitit de bu buluşmayı gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Grup daha sonra "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tempo tuttu.

Jandarma, Mardin, 1984, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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