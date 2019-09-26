Mavi Beyazlılar Süper Lig'e hazır

Geçen yıl ligi 6. sırada bitiren mavi-beyazlı takımın sporcularının hedefi sezonu birinci olarak kapatıp şampiyonluk kupasını Bağcılarlı hemşehrilerine hediye etmek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligde 14 takım, 2 devreli ve deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, ilk maçlarında 28 Eylül Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıyla karşılaşacak.

Ligin gözde kulüplerinden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını da tamamladı. Emrah Elban'ın antrenörlüğünde yoğun bir kamp dönemi geçiren Bağcılarlı sporcular, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçları yaptı. Göztepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde yapılan antrenmanlarda zorlu mücadelelerin yanında iki takım sporcuları arasındaki dostluklar da pekişti.

Sporcularımız gerek ahlakları gerekse oyunlarıyla bizi gururlandırıyorlar

Geçen sene oynadığı lig maçlarında son şampiyon 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ile güçlü rakiplerden Galatasaray'ı yenmesine rağmen ligi 6. sırada tamamlayan Bağcılar Belediyesi engelli sporcuları bu yıl şampiyon olmayı hedefliyor.

Yeni sezonda Bağcılarlı sporculara başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Basketbol takımımız Süper Lig'de gerek ahlakları gerekse oyunlarıyla bizi gururlandırıyorlar. Geçen sene zorlu maçlara rağmen iyi skorlar elde ettiler. Bu yıl şampiyon olacaklarına yürekten inanıyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman onların yanında olduğumu bilmelerini istiyorum" dedi.