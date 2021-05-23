Mavi beyazlılarda hedef 2'nci etabı lider tamamlamak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-21 sezonu 2'nci etap karşılaşmaları yarın başlıyor. 1'inci etabı beşinci sırada tamamlayan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ikinci etapta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Koronavirüs sebebiyle 3 etap ve play-off usulüne göre oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci etabı 24-28 Mayıs tarihlerinde Yalova ve Bursa'da oynanacak. 9 ilden 15 takımın katıldığı lig, 24 Mayıs Pazartesi oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin favori takımları arasında yer alan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ilk maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle karşı karşıya gelecek. Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda yarın oynanacak zorlu karşılaşma, saat 12.30'da başlayacak. İlk etabı 8 puanla, beşinci sırada bitiren mavi beyazlılarda hedef, bütün maçlarda galip gelerek lider olmak.

"İSTEDİKLERİNİ ELDE EDECEKLER"

Takımın başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sporcularımız ilk etapta güzel bir performans ortaya koyarak beşinci sıraya yükseldiler. Ara dönemde yaptıkları çalışmalara ikinci etaba daha güçlü giriyorlar. İnanıyorum ki, iyi oynayarak istediklerini elde edecekler" dedi.

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sırasıyla 25 Mayıs'ta 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü, 26 Mayıs'ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 27 Mayıs'ta Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlılar etabın son maçını ise 28 Mayıs'ta Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü'yle oynayacak.