Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik - Son Dakika

Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik

23.05.2021 13:56
Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu 2. etap karşılaşmaları yarın başlıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu 2. etap karşılaşmaları yarın başlıyor. 1. etabı beşinci sırada tamamlayan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bütün hazırlıklarını tamamladı. Mavi beyazlılar, ikinci etapta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Covid-19 sebebiyle 3 etap ve play-off usulüne göre oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. Etabı 24-28 Mayıs tarihlerinde Yalova ve Bursa'da oynanacak. 9 ilden 15 takımın katıldığı lig, 24 Mayıs 2021 Pazartesi oynanacak maçlarla başlıyor. Ligin favori takımlarından Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ilk maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma, Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda yarın saat 12.30'da oynanacak. İlk etabı 8 puanla beşinci sırada bitiren mavi beyazlılar, bütün maçlarda galip gelerek lider olmayı hedefliyor.

İstediklerini elde edecekler

Bağcılarlı engellilerin başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sporcularımız ilk etapta güzel bir performans ortaya koyarak beşinci sıraya yükseldiler. Ara dönemde yaptıkları çalışmalara ikinci etaba daha güçlü giriyorlar. İnanıyorum ki, iyi oynayarak istediklerini elde edecekler" dedi.

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sırasıyla 25 Mayıs'ta 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü'yle, 26 Mayıs'ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle, 27 Mayıs'ta Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle karşı karşıya gelecek. Mavi beyazlılar etabın son maçını ise 28 Mayıs'ta Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü'yle oynayacak. - İSTANBUL

Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik
Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik
Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik
Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik

Basketbol Süper Ligi, Tekerlekli Sandalye, basketbol, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik - Son Dakika


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