'Mavi boncuklu' ilin valisinden 'rehavete kapılmayın' uyarısı - Son Dakika

'Mavi boncuklu' ilin valisinden 'rehavete kapılmayın' uyarısı

ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı korona virüs risk haritasında düşük riski temsil eden 'mavi' renge sahip tek il Şırnak oldu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi akşamın kabine toplantısının ardından Türkiye'nin yeni risk haritasını paylaştı. Buna göre ülkenin 58 şehri kırmızı, 12 ili turuncu, 10 ili sarı olurken, tek mavi kenti ise Şırnak oldu. Korona virüs ile mücadelede başarılı olan Şırnak'ın yanında Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinde ise hiç bir vakaya rastlanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs ile mücadele süreci ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde en az vaka sayısına sahip il olan Şırnak'ta sürece ilişkin değerlendirmeler yapılıp, çalışmalar tekrardan gözden geçirildi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Çobanoğlu, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, kurum müdürleri, belediye başkanları, kaymakamlar ve meslek odaları temsilcileri de video konferans sistemi üzerinden toplantıya katıldı.

"Virüsün ülkemizden bertaraf edilmesi hepimizi daha mutlu edecektir"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan toplantıda yaptığı konuşmada, kabine toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs ile mücadele kapsamında risk haritasının güncel halini paylaştığını hatırlattı. Vali Pehlivan, "Bu tabloya göre Şırnak yeni haftada da en düşük vakanın görüldüğü il olması nedeniyle mavi şehir statüsünü korumuş oldu. Biz de hemen akabinde toplantılarımızı yapmak suretiyle bugüne kadar elde edilen bu sonuçların kalıcı hale gelmesi, vaka sayısının düşük seviyede tutulması, devamında da sıfırlanmasına yönelik çalışmaları gözden geçirdik. İlimizde salgın riskini azaltma planını hazırlamıştık. Bu palanımızı da bir kez daha gözden geçirdik. Tabii ilimizin mavi şehir olması elbette hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor. Hem ilimizin hem de bütün ülkenin öncelikle mavi renge dönüşmesine ve devamında da bu virüsün bütünüyle ülkemizden bertaraf edilmesi hepimizi daha da mutlu edecektir" dedi.

"Sağlık ve semptom taramalarına önem verdik"

Valilik himayesinde Sağlık Müdürlüğü, kolluk birimleri, belediyeler, kaymakamlıklar bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Vali Pehlivan, "Bu süreçte sağlık taramalarına, semptom taramalarına çok önem vermeye çalıştık. Bu taramaların içinde sağlık çalışanları, doktorlarımızın olduğu ekiplerimiz yaptı. Bugüne kadar 520 bin kişi sağlık taramasından geçirildi. 100'e yakın filyasyon ekibiyle sahada sürecin başından beri gereken tedbirleri aldılar. Bugün itibariyle de gene bütün ekiplerimiz sahadalar. Denetim ekiplerini oluşturdu. İçlerinde kamu görevlilerin, oda temsilcilerinin, zabıtaların, güvenlik personellerimizin olduğu denetim ekiplerimiz varı. Bu denetim ekiplerin cadde cadde, sokak sokak, apartman apartman, mahalle mahalle, köy köy, hatta mezralara kadar yapma gayreti içinde olduk. Bu ziyaretlerde olanı tespitinin dışında vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe, temizlik ve diğer tedbir kuralları konusunda bilgilendirdik. Bilinç düzeyinin artmasına yönelik adımlar attık. Sahada da belli kişi ve ekipler değil, hepimiz olmaya çalıştık. İlimizde ve ilçelerimizde girmediğimiz, ziyaret etmediğimiz işletme ve dükkan bırakmayacak şekilde bu süreci sürdürme gayreti içinde olduk. Birçok tur şeklinde yaptık. Askeri birliklerimize yönelik erken vakitte tedbirler, maske kullanımını geçen senenin mart ayından itibaren zorunlu hale getirmiştik. Bunun faydasını da gördük. Bine yakın kişiyi evde takip şeklinde arkadaşlarımız çalışmalarını yürüttü. Yurtlarımız devredeydi. Bu güne kadarda 16 bin kişiyi de yurtlarda izolasyona tabi tutma suretiyle barındırdık. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla sorumluluklarımız kat be kat arttı" diye konuştu.

"Virüs rehaveti seviyor"

Öncelikle kendilerine düşen, toplumumuzun bütün kesimleriyle birlikte bu durumu muhafaza etmek, geriye tekrar düşememek olduğunu aktaran Vali Pehlivan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Rehavete kapılamamak çünkü virüs rehaveti seviyor. Hemen bulaş etkisini ortaya koyuyor. Bir anda birçok kişiyi tekrar vaka durumuna getirebiliyor. Bunu önlemek için hassas olan düğün konusu, taziye konusunu bunları az önce tekrar değerlendirdik. Düğünlerin belirlenen kıstaslar dışına kesinlikle çıkmaması, taziyelerin zaten yapılmamasına yönelik kararlarımız var. Evlerde toplanılmaması, değişik vesilelerle komşuluk ilişkilerini bir süre daha sağlıklı konuma gelene kadar yapılmaması gibi hususları hatırlatıyoruz. Bu gelinen aşama daim olsun. Sorunsuz bir şekilde hem ramazan ayına, hem ramazan ayının sonunda da bayramı bayram gibi yapmak adına süreci en iyi şekilde yönetebilelim" şeklinde konuştu.