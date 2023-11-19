INTERPOL'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu karteli lideri Christijan Palic, Beşiktaş'ta yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "KARTEL-3" operasyonuyla, INTERPOL tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını açıkladı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR ÇOK CİDDİ

Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Aziz milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye'mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız! Zehir Taciri Kartelin;

Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği,

Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve

Suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi.

MAVİ BÜLTENLE ARANIYORDU

Avrupa'da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından "Batı Balkan Kanadının" yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan INTERPOL'ün mavi bülteniyle aranıyordu.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan PALIC, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin"