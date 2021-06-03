Mavi Değişim, projelerini açıkladı

Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanlığına adaylığını açıklayan Ömer Faruk Dengiz'in yönetim kurulu ile birlikte başlattığı "Mavi Değişim" hareketi projelerini açıkladı.

BODER'in Haziran ayında yapılması düşünülen seçimleri öncesi adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Ömer Faruk Dengiz ile Itır Köylü, başkanlığa aday olduklarını kamuoyuna açıkladılar. Dengiz, "Mavi Değişim" adını verdiği ekibi ile projelerini açıkladı.

Eskiçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ömer Faruk Dengiz, Bodrum turizmine yön veren arkadaşları ile ellerini taşın altına koyarak BODER çatısı altında güzel başarılara imza atmak istediklerini belirterek "Bizleri bu Pandemi sürecinden güçlü ve başarılı bir şekilde çıkaracak hazırlıkları yapıyoruz. Biliyoruz ki, zaman alsa da o güzel günlerimize hep beraber geri döneceğiz. Bu toplantı vesilesiyle mevcut dönemin Başkanı Halil Özyurt ve Yönetim Kurulundaki değerli meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlardan bu önemli sorumluluğu devralıp daha da yükseğe taşımak hepimiz için bir onur olacak. Arzumuz BODER seçimlerinde kazananın Bodrum ve turizm sektörü olmasıdır. Bizimle birlikte Bodrum'a katkı sunacak bu seçimde aday olan değerli meslektaşımız Itır Köylü'ye ve aday yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum" dedi.

Ömer Faruk Dengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda Genel Sekreter ve Basın sözcüsü olarak görev almaya hazırlanan Bodrium Otel Genel Müdürü Yiğit Girgin de basın toplantısında söz alarak uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Ev pansiyonculuğu gibi en temel başlangıç noktasından, en üst düzey uluslararası marka bilinirliliğine varan Bodrum otelcilik sektöründeki değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu kaydeden Girgin; "Amacımız; Bodrum otelciliğinin temsil gücünün sadece kendi arasında mevzuat paylaşımından öteye taşımak istiyoruz. Her ev yapanın odasını veya evinin tamamını rahatça kiralayarak hak kaybına sessiz kalmayan bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bu toplantıda sizlerle paylaşacağımız projelere önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulu üyesi adaylarımızın ismi ve projeleri eklenecek. BODER de bu dinamik ekiple Bodrum turizmi gibi hak ettiği büyüklüğe ve söz hakkına erişecektir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA