Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı

Bir süreden bu yana aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıoğlu ile 28 Haziran'da dünyaevine giren ünlü sunucu Ece Erken, tatiline devam ediyor. Erken, tatil yaptığı günlerdeki güzel anlarını da takipçileriyle paylaşıyor. Ancak Erken bu seferki gönderisinde, aldığı kilolarla nedeniyle takipçilerine dert yandı.

ALDIĞI KİLOLARDAN DERT YANDI

Ece Erken, eşi ve oğlu Eymen ile birlikte Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkardı. Ünlü sunucu, önceki gün bikinisi ile objektif karşısına geçti. Teknede poz veren Ece Erken, tatilde aldığı kilolardan yakındı.

HEDEFİ 50 KİLOYA DÜŞMEK

Gönderisine, "1.5 ayda+3 kilo. Sağ ol yaz" notunu düşen 43 yaşındaki Erken, fotoğrafa spor hocasını etiketledi ve hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu ifade etti.

KOCASI, 42 YAŞINA GİRDİ

Diğer yandan kısa süre önce Ece Erken'le dünyaevine giren Şafak Mahmutyazıcoğlu, yeni yaşına Bodrum'da sevenleriyle girdi. Mahmutyazıcıoğlu, eşi Ece Erken ve arkadaşlarının da yanında bulunduğu kutlamada, 42'nci yaş pastasını üfledi.

"HAYATIMIN AŞKI"

Ece Erken'den de eşinin doğum günü nedeniyle paylaşım geldi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulunan Erken, "Hayatımın aşkı, iyi ki sen" notunu düştü.