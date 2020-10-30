Mavi Dolunay, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden görüntülenecek - Son Dakika

Mavi Dolunay, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden görüntülenecek

30.10.2020 11:03
Mavi Dolunay, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden görüntülenecek, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, "Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, "Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen olay, bu bakımdan önemlidir." dedi.

Esenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Ekim Cumartesi gecesi gökyüzünde nadir görünen doğa olaylarından birinin gerçekleşeceğini söyledi.

Dolunay'ın normalde her ay bir kez meydana geldiğini belirten Esenoğlu, "Bu yıl dolunay 13. kez gerçekleşecek. Dolunay bu ekim ayında ikinci kez ortaya çıkacak ve insanlar Mavi Dolunay'a tanıklık edecek." diye konuştu.

Mavi Ay'ın ya da Mavi Dolunay'ın nadir bir doğa olayı olduğunun altını çizen Esenoğlu, şöyle devam etti:

"Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Dolunayın bu eşsiz görsel yönü tarih boyunca toplumlarda bir kültür de oluşturmuştur. Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünürler. Ancak astronomik olaylar, uzun zaman sürecinde iki kez görülmelerine sebep olabilmektedir. Bu yüzden 2 Ekim ve 31 Ekim'de iki kez dolunayı görüyoruz. Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görünlen olay bu bakımdan önemlidir."

Esenoğlu, Mavi Dolunay'ın amatör veya profesyonel fotoğraf tutkunlarına görsel bir şölen yaşatacağını sözlerine ekledi.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Cumartesi, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi Dolunay, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden görüntülenecek - Son Dakika

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