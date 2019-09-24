Mavi Ev'de Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlediği konferansta Alzheimer önleyen etkenleri anlatan Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük "Sağlıklı beslenin, spor yapın, iyi uyuyun, çevreyi ve doğayı koruyun, torun bakarak genetik bilginizi bir sonraki kuşağa aktarın" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınlarının buluşma noktası 'Mavi Ev'de konferans düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Anabilim ve Evrimsel Biyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük'ün Alzheimer hastalığının gelişim sürecine ilişkin verdiği konferansa katılan hasta yakınları Alzheimer hastalığını daha yakından tanıdı. Alzheimer hastalığı ile her insanın karşılaşabileceğini dile getiren Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük "İnsanoğlunun yaşama süresinin artması, çevresel etkiler, nüfus artışımız ve çevreyi dönüştürebilme potansiyelimizin artması nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Yapmamız gereken mümkün olduğunca beslenmemizi, yaşadığımız ortamı ve ilişkilerimizi akraba türlerimiz ile birlikte getirdiğimiz doğallıkta tutabilmek. Bu sorun küresel bir sorun. İnsanoğlu bu dünyada neslini devam ettirmek istiyorsa çevreye doğaya duyarlı davranmalı" dedi.



"Sağlıklı yaşam alzheimer'ı önlüyor"



Alzheimer'dan korunmak için yapılması gerekenleri anlatan Başıbüyük, "En önemli korunma yöntemi öncelikle sağlıklı yaşamdır. Günlük fiziksel aktivitemiz olacak, beslenmemize dikkat edeceğiz. Özellikle belirli bir yaştan sonra çok fazla yeşillik tüketmeye bitkisel ağırlıklı beslenmeye dikkat edeceğiz. Elbette protein alacağız. Ancak yaş ilerledikçe daha hafif beslenmeliyiz. Vücudumuzun yenilenmesi için uyku çok önemli, sağlıklı ve düzenli bir uyku uyuyacağız. Stressiz bir yaşam süreceğiz. İyi bir akraba ilişkimiz güldüğümüz, eğlendiğimiz bir çevreye sahip olmalıyız. Bunun yanında torun sahibi olan yaşlılarımıza da tavsiyem olacak. Torunlarımıza bakın. Böylece kendi soyumuzun ve genetik bilgimizin bir sonraki kuşağa aktarılmasına katkı sunmuş oluyoruz" dedi.



Konferans sonunda katılımcılara ve destek verenlere çiçek taktim eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin de, Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlı bireylerin her zaman yanında olduğunu belirtti. Konferansa katılan hasta yakını Damla Düzalan da Alzheimer hasta yakınlarının hastalıkla ilgili ne yapacaklarını bilmediklerini belirterek, yakınlarına daha iyi fayda sağlayabilmeleri için bu türlü eğitimlerin önemine dikkat çekti. Konferansın ardından hasta ve hasta yakınları kanun eşliğinde söylenen canlı müziklere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. - ANTALYA