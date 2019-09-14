Son Dakika Haberleri: 'Mavi Fularlılar'dan aşure yapımı ve dağıtımı
Son Dakika Güncel Haber

'Mavi Fularlılar'dan aşure yapımı ve dağıtımı

57 dakika önce

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen ve kendilerini 'Mavi Fularlılar' olarak tanımlayan Vanlı kadınlar, Muharrem ayı dolayısıyla aşure yapımı ve dağıtımı etkinliği düzenledi.

'Mavi Fularlılar'dan aşure yapımı ve dağıtımı, System.String[]

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen ve kendilerini 'Mavi Fularlılar' olarak tanımlayan Vanlı kadınlar, Muharrem ayı dolayısıyla aşure yapımı ve dağıtımı etkinliği düzenledi.


İslam dininde Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure günü olarak kabul ediliyor. Van yöresine ait yemek kültürüyle ilgili yaptıkları çalışmalarla gündeme gelen Mavi Fularlılar isimli kadın grubu da bu kez aşure yaptı. Kadınlar, yaptıkları aşureyi göçmen çocuklara ikram etti.


Yaptıkları etkinlikle ilgili bilgi veren Mavi Fularlılar Grup Temsilcisi Nuran Demirhan, kadın grubu olarak Muharrem ayı dolayısıyla üçüncü aşure yapma ve dağıtma etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. İlkini 2017 yılında yaptıklarını ve artık geleneksel hale getirdikleri etkinlik kapsamında yapılan aşureyi daha önce yoksul ailelere, bakıma muhtaç insanlara ve kimsesiz çocuklara dağıttıklarını dile getirdi.


Aşurenin her yıl Muharrem ayının 10'uncu gününde yapıldığını anımsatan Hilal Dede ise, aşurenin Nuh Tufanından sonra gemide kalanların bütün yiyeceklerle hazırladığı bir çorba olduğuna inanıldığını, günümüzde ise tatlı olarak tüketildiğini söyledi. Kendilerinin de her yılın Muharrem ayının 10. gününde aşure yaptıklarını dile getiren Dede, yapılan aşurenin ihtiyaç sahiplerine ve komşulara dağıtıldığını kaydetti.


Mavi Fularlılar isimli kadın grubu tarafından yapılan 100 kişilik aşure, göçmen çocuklara dağıtıldı. Çocuklar da kendilerine aşure ikram eden Mavi Fularlılara teşekkür etti. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadının yardımına polis koştu
Galatasaray, Kasımpaşa maçına 11 yabancıyla çıktı! 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımı için şartlar açıklandı Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren Türk kadın doktora büyük onur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 11:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Mavi Fularlılar'dan aşure yapımı ve dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]