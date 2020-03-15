Mavi Fularlılar, Van'ın çay kültürünü yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
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Mavi Fularlılar, Van'ın çay kültürünü yaşatmaya çalışıyor

7 saat önce

Mavi Fularlılar, Van'ın çay kültürünü yaşatmaya çalışıyor Van'da bir araya gelerek kendilerini 'Mavi Fularlılar' olarak adlandıran bir grup kadın, kentin çay kültürünü tanıttı.

Mavi Fularlılar, Van'ın çay kültürünü yaşatmaya çalışıyor

VAN - Van'da bir araya gelerek kendilerini 'Mavi Fularlılar' olarak adlandıran bir grup kadın, kentin çay kültürünü tanıttı.

Van'da bir araya gelen Mavi Fularlılar adındaki bir grup kadın, kentin gelenek ve göreneklerini yaşatmaya ve sonraki nesillere aktarmaya çalışıyor. Bir kafede düzenlenen etkinlikte kadınlar eski zamanlarda var olan ve kentin önemli geleneklerinden olan çay kültürünü tanıttı. Sobanın etrafında bir araya gelen kadınlar, bir yandan çay ve hazırlanan ikramlardan tadarken bir yandan da sohbet etmenin keyfini yaşadı. Burada bir açıklamada bulunan Mavi Fularlılar Grubu temsilcisi Nuran Demirhan, geleneksel olarak düzenledikleri gecede amaçlarının Van'ın gelenek, görenek ve kültürünü yaşatmak olduğunu ifade ederek, "Eskiden televizyonun, internetin olmadığı zamanlarda insanlar sobanın etrafında oturup çay esnasında sohbet ederlerdi. Van pastası, limonlu, ayvalı çay, hedik, kavurga ve ceviz olmasa olmazlardandı. Akşamları komşular, aileler bir arada olur, çay geleneği ile bilmeceler, masallar, hikayeler anlatılırdı. Burada amacımız bu geleneğimizi yaşatmak ve sonraki nesillere anlatmaktır" dedi.

Açıklamalarında Van halkına seslenen Demirhan, "Geleneklerimizi, göreneklerimizi unutmayalım. Onları yaşatalım. Komşu komşuyu, akraba akrabayı unutmasın ve onları ziyaret etsin. Televizyon ve internetin olduğu bu dönemlerde kültürümüz, değerlerimiz unutuluyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Önemli olan bir araya gelip eskide olduğu gibi geleneklerimizi sürdürmektir" ifadelerini kullandı.

Van kültürünün böyle etkinliklerle tanıtılmasının önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise "Van'ın eski kültürü ve gelenekleri çok güzel. Bu gelenekleri bu insanlarımızın yaşatması ayrıca çok önemlidir. Bu anlamda Mavi Fularlılara teşekkür ediyoruz" dediler.

Mavi Fularlılar, Van'ın çay kültürünü yaşatmaya çalışıyor

Van, TV, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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