Mavi Göl caddesinin ismi Danişmentgazi olacak - Son Dakika

Mavi Göl caddesinin ismi Danişmentgazi olacak

07.10.2020 17:32
Mavi Göl caddesinin ismi Danişmentgazi olacak, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Barguzu Caddesi ile Altın Kayısı Caddesi'ni birbirine bağlayan Mavi Göl Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Barguzu Caddesi ile Altın Kayısı Caddesi'ni birbirine bağlayan Mavi Göl Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Çevre yoluna alternatif olacak ve Anayurt Bulvarı'na bağlanacak çalışmanın tamamlanması halinde Danişmentgazi isminin verilmesi planlanıyor.

Barguzu Caddesi ile Altın Kayısı Caddelerini birbirine bağlayan, 25 metre genişliğindeki Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan 9 adet binanın kamulaştırması yapılarak 138 bin TL kamulaştırma bedelinin ödendi. Caddedeki inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, ilgili şube müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Mavi Göl Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif yol açma projelerinin devam ettiğini belirtti. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mert, "Yeni alternatif yol açma çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın haricinde 25 ve 30 metre genişliğinde iki alternatif yol çalışmamız daha bulunmakta. Açacağımız bu alternatif yollarımızla sürücülerimiz çevre yoluna girmeden Mavi Göl Caddesinde direkt Fahri Kayahan'dan devam edecekler. Böylelikle çevreyolu trafiği de rahat bir nefes almış, trafik yükü azalmış olacaktır. Bu çalışmalarımızın yanında 25 metre genişliğinde 3 ayrı yol çalışmamız daha var. Sayın Başkanımızın talimatları ve uğraşları sonucu bu yıl içerisinde çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarlarından Gürkan'a teşekkür

Mahallelerine birçok hizmetin yapıldığını belirten Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Murat Dikenli ve Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör yaptıkları açıklamada, "Bulvarların, bağlantı ve ara yolların Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta. Özellikle bağlantı yollarının açılması sırasında mahallemizde bulunan metruk binaların kamulaştırılarak yıkılması ve alternatif yolların açılması bizleri çok mutlu etmiştir. Yapılan kamulaştırmada tüm ödemelerin belediye tarafından gerçekleşmesi de mahalle sakinlerimiz tarafından teşekkürle karşılandı. Yeni açılan alternatif yollar biri 25 metre diğeri ise 22 metre genişliğindeki yollar şehrimize kazandırıldı. Bu çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehrimize mazisine layık hizmet ediyoruz"

Malatya'nın ulaşımda büyük sorunları olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin mazisine layık, istikbale hazırlama noktasında çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyerek, "Malatya'nın en büyük sorunlarından biri ulaşım sorunuydu. 100 yıl önce açılmış ve tek arter üzerinde kurulmuş yoğunluğu çok fazla olan bir şehirdi. Yapmış olduğumuz çalışmalarla Malatya'yı tek merkezden çıkarıp genişletilmesi ve alternatif yolların açılması için yoğun bir çaba harcadık. Amacımız şehrimizi çok arterli bir yapıya kavuşturmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak her gün yeni bir açılış, yeni bir temel atma programı gerçekleştirmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 1600 km asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamız Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı noktasında, çevre düzenlemesi ve yol açma ve asfaltlama çalışmaları noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şehrimizi mazisine layık, istikbale hazırlama noktasında çalışmalarımız, açılış ve temel atma törenlerimiz devam etmektedir. Bu çalışmaları gerçekleştiren ilgili personellerimizi kutluyorum" dedi.

Gelincik Tepesinde yeni bir alt merkez kuruluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Gelincik Tepesi'nde yeni bir alt merkez oluşturulduğunu da belirterek, "Gelincik Tepesi'nin bir alt merkez olması noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da çalışmalar yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şu anda bin 500 konutun inşaatı yapılıyor. 6 bin konutun yapılacağı bir alt merkez olarak planlayacağız" diye konuştu. - MALATYA

Mavi Göl caddesinin ismi Danişmentgazi olacak
Mavi Göl caddesinin ismi Danişmentgazi olacak
Mavi Göl caddesinin ismi Danişmentgazi olacak
Mavi Göl caddesinin ismi Danişmentgazi olacak

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Mavi Göl, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mavi Göl caddesinin ismi Danişmentgazi olacak - Son Dakika

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