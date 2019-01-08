Mavi Gözlü Dev Kırklareli'nde Anılacak

15 Ocak 2018 Salı günü Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda ilk olarak birbirinden değerli konuklar bir söyleşi gerçekleştirecekler.

Nazım Hikmet'in düşünceleri üzerine yapmış olduğu tahlilleri ile bilinen Emin Karaca, "Nazım Hikmet Yahşi Güzel" adlı kitabıyla ve şiir yorumlarıyla dikkat çeken Aba Müslüm Çelik ve 68'liler Kuşağının önemli isimlerinden Tuncer Sümer, Nazım Hikmet'in şiirlerine, memleket sevgisine ve geçirdiği zor yıllarına dair hatıraları ve gerçekleri katılımcılar ile paylaşacaklar.

Efsane Parçalar Grup Gündoğarken ile Birlikte Söylenecek

Programın ikinci bölümünde Türk Müziğine birbirinden değerli eserleri armağan eden, umuda dair yorumları ile sanatçı kimliğinden ödün vermeyen "Grup Gündoğarken" sahne alacak. Grup Gündoğarken, en güzel parçalarını Nazım Hikmet anısına katılımcılar ile birlikte seslendirecek.