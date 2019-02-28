Son Dakika Haberleri: Mavi Haşhaş Pazar Tezgahında

Mavi Haşhaş Pazar Tezgahında

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde kendi ürettiği mavi haşhaş tozunu ve ezmesini satan Hakkı Ünal, şifa kaynağı bu ürünün bir çok derde deva olduğunu söyledi.

Mavi Haşhaş Pazar Tezgahında, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde kendi ürettiği mavi haşhaş tozunu ve ezmesini satan Hakkı Ünal, şifa kaynağı bu ürünün bir çok derde deva olduğunu söyledi.

Mavi haşhaşı daha tamamen olgunlaşmadan topladıklarını belirten Hakkı Ünal, "İçindeki tohumları çıkarırız. Hafif sıcaklıkta kuruturuz. Daha sonra kurutulmuş mavi haşhaş başları suyla kaynatılır. Bu suyun ağrı kesici özelliği vardır. Bundan dolayı gargara yapılır, diş ağrılarına iyi gelir. Suyu içilerek vücudun çeşitli yerlerindeki ağrılara karşı kullanılır.Toz olarak baharat olarak yemeklerde kullanılır. Kuruyan tohumlar ezme yapılır. Mavi haşhaşın ezmesinden yapılan börek, gözleme ve ekmekler hem şifalıdır hemde oldukça lezzetlidir. Mavi haşhaş, diğer haşhaş türlerine göre çok daha şifalı ve ağrı kesici özelliği ile çok satılan bir üründür" ifadelerini kullandı.

Ünal, mavi haşhaşın kilosunun 80 TL'den satıldığını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Emet, Kütahya, Hakkı Ünal, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift Yapan Sürücüye Aracın Değeri Kadar Ceza Kesildi Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı

Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:09:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mavi Haşhaş Pazar Tezgahında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]