Mavi Haşhaş Pazar Tezgahında

Kütahya'nın Emet ilçesinde kendi ürettiği mavi haşhaş tozunu ve ezmesini satan Hakkı Ünal, şifa kaynağı bu ürünün bir çok derde deva olduğunu söyledi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kendi ürettiği mavi haşhaş tozunu ve ezmesini satan Hakkı Ünal, şifa kaynağı bu ürünün bir çok derde deva olduğunu söyledi.



Mavi haşhaşı daha tamamen olgunlaşmadan topladıklarını belirten Hakkı Ünal, "İçindeki tohumları çıkarırız. Hafif sıcaklıkta kuruturuz. Daha sonra kurutulmuş mavi haşhaş başları suyla kaynatılır. Bu suyun ağrı kesici özelliği vardır. Bundan dolayı gargara yapılır, diş ağrılarına iyi gelir. Suyu içilerek vücudun çeşitli yerlerindeki ağrılara karşı kullanılır.Toz olarak baharat olarak yemeklerde kullanılır. Kuruyan tohumlar ezme yapılır. Mavi haşhaşın ezmesinden yapılan börek, gözleme ve ekmekler hem şifalıdır hemde oldukça lezzetlidir. Mavi haşhaş, diğer haşhaş türlerine göre çok daha şifalı ve ağrı kesici özelliği ile çok satılan bir üründür" ifadelerini kullandı.



Ünal, mavi haşhaşın kilosunun 80 TL'den satıldığını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Drift Yapan Sürücüye Aracın Değeri Kadar Ceza Kesildi

Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı

Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı

İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi