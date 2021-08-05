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"Mavi il olmanın şartı aşı olmak" - Son Dakika

"Mavi il olmanın şartı aşı olmak"

05.08.2021 13:36

"Mavi il olmanın şartı aşı olmak" Maviye dönen ilin Müdürü korona savaşında en büyük silahı açıkladı: "Aşı" Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Kalkan: "Sonbaharı ve akabinde Kışı daha iyi geçirmemizi sağlayacaktır" Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında aşıya duyarlılık gösteren Tekirdağ...

"Mavi il olmanın şartı aşı olmak"

Maviye dönen ilin Müdürü korona savaşında en büyük silahı açıkladı: "Aşı"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Kalkan: "Sonbaharı ve akabinde Kışı daha iyi geçirmemizi sağlayacaktır"

TEKİRDAĞ - Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında aşıya duyarlılık gösteren Tekirdağ mavi kategoriye geçen 9. şehir oldu. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Kalkan, maviyi yakalamada aşının ellerindeki en büyük silah olduğunu vurguladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Tekirdağ aşıya duyarlılık konusunda örnek il olmaya devam ediyor. Aşıya duyarlılık gösteren Tekirdağ aşılanma yüzdesi 75,4 ile korona virüste mavi il kategorisine giren 9'uncu il oldu. 1 Milyon 81 bin nüfusu olan Tekirdağ'da Sağlık Bakanlığı aşı verilerine göre şuana kadar toplamda 1 milyon 131 bin 324 doz aşı uygulandı. Birinci dozu uygulayan kişi sayısı 621 bin 823 kişi olurken, 2. Doz uygulayan kişi sayısı ise 424 bin 240 kişi olarak açıklandı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, mavi il kategorisine yükselişte en büyük silahın aşı olduğu vurgusu yaparken, aynı zamanda aşıda başarıyı yakalamanın Sonbahar ve Kışın daha rahat geçirileceğini de belirtti.

"Sonbaharı ve akabinde Kışı daha iyi geçirmemizi sağlayacaktır"

Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Mutluyuz. Tekirdağ ilimizin, halkımızın gösterdiği bu ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum. En iyi, iyinin düşmanıdır. Aşılamada yakaladığımız ibreyi sürdürerek, yüksek sayılara ulaşmamız, Sonbaharı ve akabinde Kışı daha iyi geçirmemizi sağlayacaktır. Tekirdağ'ın malum nüfusu 1 milyon 81 bin. Bizim hedef nüfusumuz, aşılamamız gereken nüfus 827 bin idi. Biz yüzde 75.4'ü yakalamış durumdayız. Mavi il kategorisine giriş yaptık. Ben başta tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri hassasiyetten. Gerçekten de yaklaşan Sonbaharı, Kışı iyi atlatabilmemiz için, pandemide elimizdeki en büyük aşımız aşı. Aşıyla ilgili şüpheleri olanlarında, bugüne kadar yapılan aşılarda ciddi komplikasyonların yaşanmaması, şüphelerden kurtulup bir an önce daha yüksek aşı hedeflerine ulaşmamız gerekiyor. Biz eğitim döneminin yaklaştığı bu dönemde. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin aşılanmada Tekirdağ'a yaraşır büyük bir başarı çizgisine imza atmasını bekliyoruz" dedi.

Sağlık teşkilatı tarih yazıyor

Kalkan açıklamasının devamında, "Sağlık teşkilatımız gerçekten seferberlik ruhuyla, tepeden tırnağa bütün birimleriyle sahada çok ciddi bir çaba göstermektedir. Bizim en büyük mutluluğumuz, bu çabalarımız sonrasında sonuçlarla yüzümüzün gülmesi. Bir tek vatandaşımızın bile aramızdan ayrılmaması ve hayatını güzel bir şekilde sürdürmesi. Yoğun bakımlarda, servislerde yatarak değil, ailesiyle huzur içerisinde, sevdikleriyle mutlu bir hayat sürdürmesi bu anlamda da dediğim gibi elimizdeki en büyük silahımız aşı. Gerçekten de Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı büyük bir özveriyle çaba gösteriyor. Çabanın en büyük halkası ise vatandaşların bu konuda bize büyük bir uyum göstermesi. İlk onun içerisinde 9'uncu mavi olarak yerimizi aldık. Ama hızla bir doz uyguladığımız nüfusa, ikinci dozu da uygulayarak bu yüksek sayılara gelmeyi hedefliyoruz" diyerek açıklamasını noktaladı.

Mavi il olmanın şartı aşı olmak
Mavi il olmanın şartı aşı olmak
Mavi il olmanın şartı aşı olmak
Mavi il olmanın şartı aşı olmak

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Mavi il olmanın şartı aşı olmak' - Son Dakika


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