Mavi ile yeşili buluşturan Kapıkaya Kanyonu doğaseverleri bekliyor - Son Dakika

Mavi ile yeşili buluşturan Kapıkaya Kanyonu doğaseverleri bekliyor

28.03.2021 10:31

Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğal güzellikleri, mesire alanları ile 7 bin 250 metrelik yürüyüş parkuru bulunan Kapıkaya Kanyonu doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğal güzellikleri, mesire alanları ile 7 bin 250 metrelik yürüyüş parkuru bulunan Kapıkaya Kanyonu doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Kapıkaya Kanyonu, ortasından geçen Çakıt Çayı, piknik ve kamp alanlarıyla, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarına doyumsuz manzaralar sunuyor.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki kanyon, 200 metre yüksekliğe sahip duvarları ve 7 bin 250 metre yürüyüş güzergahıyla doğa yürüyüşçüleri için de cazibe merkezi konumunda bulunuyor.

Kaya tırmanışı, dağ yürüyüşleri, foto safari ve trekking gibi sporlar için de elverişli alanlar bulunan kanyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Dağcılık eğitmeni ve doğa sporcusu Yaşar Nalyapan, AA muhabirine, Kapıkaya Kanyonu'na her hafta doğa yürüyüşleri ve kaya tırmanışları düzenlediklerini söyledi.

Kapıkaya Kanyonu'nun kaya tırmanışı, trekking ve kamp kurmak isteyenler için de ideal bir yer olduğunu ifade eden Nalyapan, "Kanyon üzerinde 3 farklı rota yapabiliyoruz. Kapıkaya Kanyonu'nun girişinden başlayıp Yerköprü mesire alanına kadar yürünen bir rota var. Kapıkaya Kanyonu-Varda Köprüsü arası farklı bir rota bulunuyor. Varda Köprüsü'nden Belemedik ilçesi üzerinde bir rota var, bunların zorluk dereceleri tabii ki gruplara göre değişiyor." diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıldır doğa yürüyüşleri yaptığını dile getiren Meltem Parlak, kanyonun her mevsim farklı doğal güzelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Kanyonun, Adana'nın görülmesi gereken en güzel yerlerinden biri olduğunu aktaran Parlak, doğasıyla huzur veren burayı herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Ziyaretçilerden Erdal Ünveren de çocuklarıyla güzel vakit geçirdiği Kapıkaya Kanyonu'nda gündelik yaşamın stresinden uzaklaşma şansı yakaladığını söyledi.

Mavi ile yeşili buluşturan Kapıkaya Kanyonu doğaseverleri bekliyor
Mavi ile yeşili buluşturan Kapıkaya Kanyonu doğaseverleri bekliyor
Mavi ile yeşili buluşturan Kapıkaya Kanyonu doğaseverleri bekliyor
Mavi ile yeşili buluşturan Kapıkaya Kanyonu doğaseverleri bekliyor

Kapıkaya Kanyonu, Karaisalı, Hisarcık, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mavi ile yeşili buluşturan Kapıkaya Kanyonu doğaseverleri bekliyor - Son Dakika


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