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Mavi ile yeşilin buluştuğu Orta Anadolu'nun kuş cenneti ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Mavi ile yeşilin buluştuğu Orta Anadolu'nun kuş cenneti ziyaretçilerini ağırlıyor

28.06.2021 10:58
Mavi ile yeşilin buluştuğu Orta Anadolu'nun kuş cenneti ziyaretçilerini ağırlıyor, System.String[]

Erciyes Dağı eteklerindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı, insan boyunu aşan sazlıkları ve kuş sesleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Erciyes Dağı eteklerindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı, insan boyunu aşan sazlıkları ve kuş sesleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

2020 yılında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı, adını Osmanlı Sultanı IV. Murat'ın 1636 Revan Seferi'ne giderken 3 ay boyunca ordusuyla burada konaklamasından alıyor.

Kayseri'ye yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bulunan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe sınırlarında yer alan sazlık, tatlı ve tuzlu su göllerini bünyesinde barındırması, 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye'deki en önemli sulak alanlar arasında bulunuyor.

Göçmen kuşlar için de önemli bir konaklama, üreme, yavru büyütme ve beslenme alanı olan sazlık, doğa ve kuş fotoğrafçılarından da ilgi görüyor.

1994 yılında Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan (RAMSAR) ilan edilen Sultan Sazlığı, geçmiş yıllarda neredeyse tamamen kuruma noktasına gelmişken Zamantı Tüneli'nin devreye girmesi ve su takviyesi yapılmasıyla tekrar canlılığına kavuştu.

Alanda kaçak kuyuların ve avcılığın önüne geçilmesi, bölgede yapılan tarım faaliyetlerinde hem yöre halkını mağdur etmemek hem de alandaki suyu korumak adına damla sulama ve yağmurlama sistemlerinin kurulması ve düzenli olarak sahanın kontrol edilmesi gibi etkenler sayesinde Sultan Sazlığı eski ihtişamıyla yerli ve yabancı turistlerin gezi rotaları arasında yer alıyor.

Milli parka gelen ziyaretçiler, öncelikle Kuş Müzesi'ndeki bilgilendirme salonunda sazlıkla ve barındırdığı güzelliklerle ilgili bilgi alıyor. Ziyaretçiler daha sonra mili parkta yaşayan 40 kuş türünün kopyasının yer aldığı kuş müzesini geziyor. 2 bin 100 ve 2 bin 200 metre uzunluğunda iki ahşap yürüyüş patikasında yürüyen ziyaretçiler, sazlığın ortasında kuş sesleri eşliğinde huzuru yaşıyor.

Kuş gözlem kulelerine çıkan ziyaretçiler, burada hem Erciyes Dağı'nın ihtişamına şahitlik ediyor hem de kuşları gözlemliyor.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen yerli ve yabancı turistler, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'ndeki RAMSAR alanında da kamıştan yapılmış kamelyalarda dinlenip çay içiyor, atla bölgeyi gezebiliyor.

Kuş rehabilitasyon merkezi de bulunuyor

Milli parkın ziyaretçilerinden aynı zamanda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz, AA muhabirine, Sultan Sazlığı'nın doğal yaşam alanı olarak kuşların barınabileceği en iyi alanlardan olduğunu söyledi.

Milli parkta kuşlar için her alanın gözetlendiğini belirten Onmaz, "Burada bir de kuş rehabilitasyon merkezi var. Yaralanan kuşlar eğer tedavi imkanı varsa burada tedavi edilebiliyor. Ziyaretçiler için kuş gözlem odaları ve doğal yürüme alanları bulunuyor. Doğa ve canlılarla özellikle de kuşlarla bir arada olmak isteyenlerin çok güzel vakit geçirebileceği bir yer, şiddetle tavsiye ediyoruz. Hiç gelmemiş olanlara mutlaka görmelerini öneririm." diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Topaloğlu da fotoğraf çekimi için bir gezi programıyla yola çıktığını, Sindelhöyük Mahallesi'ndeki RAMSAR alanından sonra Sultan Sazlığı'nın kuş gözlem noktalarına geldiğini anlattı.

Kuş türlerini fotoğraflamak için sabah erken saatlerde alana gelmek gerektiğini belirten Topaloğlu, "Kuluçkadan çıkmış birkaç yavru görebildim. Bugün burası çok da kalabalık, tercih edilen bir yer. Burada iki de klip çekildi. Fotoğraf açısından bugün pek bir şey yakalayamadım, bugün daha çok keşif oldu benim için." dedi.

Toros Dağları, Erciyes, Develi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi ile yeşilin buluştuğu Orta Anadolu'nun kuş cenneti ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


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