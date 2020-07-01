Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı

- Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı Ordu'nun Ünye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü nedeniyle su sporcularının düzenlediği renkli görüntülere sahne oldu.

- Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü nedeniyle su sporcularının düzenlediği renkli görüntülere sahne oldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Ünye'de su sporları severleri festival havasında kutlama düzenledi. Yalı mevkisinde bulunan ve ilçe genelinde su sporlarına öncülük eden Ünye Su Sporları Kulübü Derneği, Kabotaj Bayramı nedeniyle bayram havasında festival gerçekleştirdi. Saat 17.00'de başlayan etkinlikte düzenlenen programda kano, yüzme yarışı ve kortej geçişi büyük ilgi gördü.

"Şehrimizin denizle barışık olduğunu herkese göstereceğiz"

Korona virüs nedeniyle Ünye Belediyesi'nin deniz festivali yapmayacağını ve kendilerinin bu festivali düzenleyerek farklılık oluşturduklarını ifade eden Ünye Su Sporları Kulübü Başkanı Alparslan Öz, "Ünye'de daha önceden Kabotaj Bayramları kutlanırdı ve deniz şenlikleri yapılırdı. Ancak birkaç yıldır bu gerçekleşmiyor. Tabii bu etkinlikler belediyemizin kapsamında festival havasında gerçekleşiyordu ve bu yüzden Kabotaj Bayramları yapılmıyordu. Ama bu sene pandemi dolayısıyla belediyemizin deniz festivali yapmayacağını düşündük. Bizler de bu ihtimalle Kabotaj Bayramı nedeniyle deniz festivalini düzenleyelim istedik. Düzenlediğimiz festivalimizde kano, yüzme yarışı ve kortej geçişi düzenledik. Biz Ünye'mizin bu bölgesinde bulunan bu koyu hareketlendirerek, şehrimizin denizle barışık olduğunu herkese göstereceğiz" dedi.

"Ordu'nun tek su spor kulübünü yok sayıyorlar"

Ünye gibi şehrimizde ilk tescilli su sporları kulübünü yaşattıklarını ve kendilerini kulüp olarak yok saydıklarını söyleyen Başkan Öz, "Bizler buraya bütün vatandaşlarımızı su sporları ailesi olarak davet ediyoruz. Gerek kano eğitimi gerekse su sporlarıyla alakalı bütün etkinliklerimizin öğretilmesi açısından herkesin ailemize katılmasını istiyoruz. Kulübümüzün 20 tane kano öğrencisi bulunmaktadır. Bu kano sporcularımızı önümüzdeki dönemlerde yarışmalar için hazırlıyoruz. Bunun dışında kumda voleybol maçları düzenliyoruz. Bu sporumuzla alakalı olarak da yine hocalarımız var. Biz Ünye gibi güzel bir şehrimizde ilk tescilli su sporları kulübünü yaşatıyoruz. Ancak bizleri bu şehrin insanları yok sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Ordu'da kano ve yelken kulübü açılışı yapıldı. Ordu'nun tek kano kulübü olan Ünye Su Sporları Kulübü'nü maalesef yok sayıyorlar. Biz bu kumsallarda güzel başarılar elde ediyoruz ancak bizlerle ilgilenen yok" diye konuştu.

Düzenlenen Kabotaj Bayramı etkinlikleri sonunda ise yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verilmesinin ardından anı fotoğrafları çekildi.

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Ordu, Ünye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 00:27 Inter sahasında Brescia'yı 6-0 yendi 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 20:13 Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:53 Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
10:27
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
10:08
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
09:08
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 03:08:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]