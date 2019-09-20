Mavi Jeans, 2019 ikinci çeyrek gelirlerini yüzde 31 artırdı
4 dakika önce
Türkiye'nin jean ve hazır giyim markalarından Mavi, 1 Mayıs – 31 Temmuz dönemini kapsayan 2019 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda güçlü büyüme trendini sürdürdü.
Türkiye'nin jean ve hazır giyim markalarından Mavi, 1 Mayıs – 31 Temmuz dönemini kapsayan 2019 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda güçlü büyüme trendini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:25
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