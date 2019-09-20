Mavi Jeans, 2019 ikinci çeyrek gelirlerini yüzde 31 artırdı

Türkiye 'nin jean ve hazır giyim markalarından Mavi , 1 Mayıs – 31 Temmuz dönemini kapsayan 2019 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda güçlü büyüme trendini sürdürdü.

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Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz?