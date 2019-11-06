Çankırı'da yaşayan Belma Şen, mavi kapak toplayarak engellilere umut oluyor.

Korgun ilçesinde yaşayan Şen'in annesinin, geçen yıl düşerek ayağını kırması sonucu tedavi sürecinde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı oluştu.

Annesini hastaneye götürmekte sıkıntı yaşayan Şen, Korgun Devlet Hastanesinden aldığı emanet tekerlekli sandalyeyi annesinin tedavisi tamamlandıktan sonra teslim etti.

Yaşadığı durumdan etkilenen Şen, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların tekerlekle sandalye ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mavi kapak toplamaya başladı.

Sokaklardan, çöplerden topladığı mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alan Şen, mavi kapaklarla aldığı üçüncü tekerlekli sandalyeyi sağ diz kapağından aşağısı kesilen İsmail Yaman'a hediye etti.

Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 aydır mavi kapak topladığını söyledi.

Mavi kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalıştığını belirten Şen, "İsmail Bey'in de tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrendik. İhtiyacını gidermeye çalıştık. Yardım etmek isteyenlerin bize mavi kapak ulaştırmalarını istiyoruz." dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 2 ton kapak topladığını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Maddi durumu iyi olmayanların bu sandalyeyi nasıl alabileceğini düşündüm. İlk başta Eskişehir'e 250 kilogram kapak teslim ettim. Bugüne kadar belki 2 tona yakın kapak topladım. Bu bizim üçüncü sandalyemiz. Ben hala yoldan, parklardan çöp demeden kapak topluyorum. Daha çok engelli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize engelsiz bir hayat sağlamak istiyorum. Bizler de birer engelli adayıyız. Bizlerin de ihtiyacı olabilir. Sağlığım yerindeyken ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istiyorum. Bu yüzden herkesten bana bol bol kapak teslim etmelerini istiyorum."

Bir kilograma yaklaşık 890 kapak sığdığını ve herkesten yardım beklediğini ifade eden Şen, yapabildiği sürece kapak toplamayı sürdüreceğini kaydetti.

"Sigara insanı içten içe bitiriyor"

Sigara nedeniyle damarları tıkanan ve sağ diz kapağından altı kesilen İsmail Yaman yardımseverlere teşekkür ettiğini söyledi.

Evli ve iki çocuk babası olduğunu aktaran Yaman, sigaranın insanı içten içe bitirdiğini, içenlerin de bırakması gerektiğini ifade etti.