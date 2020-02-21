Mavi kapakla, engelli öğrencilerin yüzünü güldürdüler - Son Dakika
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Mavi kapakla, engelli öğrencilerin yüzünü güldürdüler

7 saat önce

Bingöl yürütülen, "Dönüşüm Muhteşem Olacak Projesi" kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından 8 ayda toplanan binlerce mavi kapakla alınan 3 tekerlekli sandalye engelli öğrencilere teslim edildi.

Mavi kapakla, engelli öğrencilerin yüzünü güldürdüler, System.String[]

Bingöl yürütülen, "Dönüşüm Muhteşem Olacak Projesi" kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından 8 ayda toplanan binlerce mavi kapakla alınan 3 tekerlekli sandalye engelli öğrencilere teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Güveçli Köyü İlkokulu ile Bingöl merkezdeki Zübeyde Hanım Anaokulu koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında 25 okulda çalışma yapıldı.

"Hayallerim Su Gibi Şeffaf, Kapak Gibi Mavi" sloganıyla öğrenciler arasında yardımlaşma, dayanışma ve empati duygularının geliştirilmesi, farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalarda binlerce mavi kapak toplandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, mavi kapaklarla satın alınan tekerlekli sandalyeleri, evde eğitim hizmeti alan engelli öğrencileri ziyaret ederek evlerinde teslim etti.


Güney, ilkokul ve anaokulu öğrencileri tarafından toplanan mavi kapakları Bingöl'de faaliyet gösteren su firmasına satarak, 3 tekerlekli sandalye satın aldıklarını söyledi.

Daha önce yapılan saha araştırmasında evde eğitim gören 3 özel öğrencinin tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini ifade eden Güney, "Bu anlamlı proje neticesinde öğrencilerimizin ihtiyaçları giderilmiş oldu. Projede emeği geçen başta mavi kapak toplayarak engelli öğrencilerimizin yaşamına kolaylık katacak tekerlekli sandalye alımında büyük katkısı olan öğrencilerimize, proje koordinatörü okul müdürlerimize ve su firmasına teşekkür ederim." diye konuştu.

Dönüşüm, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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