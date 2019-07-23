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Mavi kapaklar 9 engelliye umut oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş toplanan mavi kapaklarla alınan 9 adet tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı.

Mavi kapaklar 9 engelliye umut oldu, System.String[]
Kahramanmaraş toplanan mavi kapaklarla alınan 9 adet tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı.

Kahramanmaraş Gençlik Merkezince bir yıldır toplanan mavi kapaklar düzenlenen törenle engellilere dağıtıldı. Kentte mavi kapak kampanyasının öncüsü olarak bilinen Abdülkadir Gülmez tarafından getirilen her bir tekerlekli sandalyeye şehit düşen asker ve polislerin isimleri verili. Şehit yakınlarının da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programda engelli ve şehitlerle bir araya gelerek onlara hitap eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "Şehit yakınları her zaman kalbimizde yeri olan ve her zaman minnet duyduğumuz ailelerimiz. Allah şehit yakınlarımıza sabırlar versin. Bu güzel etkinlik için gençlik merkezi ve Kadir Gülmez olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2012 yılından beri 8 bin 930'uncu arabamızı verdik"

2012 yılından beri Kahramanmaraş genelinde sandalye dağıtarak engellilerin sevindirildiğini söyleyen Abdülkadir Zeki Gülmez ise, "Biz 2012 yılından beri mavi kapaklarla engelli kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2012 yılından beri 8 bin 930'uncu arabamızı verdik. Bizim de bu mutluluğa ve duyarlılığa yardımcı olan kardeşlerimizden sivil toplum kuruluşlarımızdan, büyük pastanelerden, kafeteryalardan ve okullarımızdan Allah razı olsun. Bu gün de 9 şehidimizin adına engellilerimizin mutluluğuna ortak olduk. İnşallah şehitlerimiz ahirette bizlere şefaatçi olurlar" dedi.

Şehit Ahmet Çiftaslan'ın eşi Dilek Çiftaslan ise, "Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Bu tekerlekli sandalye kime giderse gitsin geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aynı zamanda bizlerde birer engelli adayıyız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
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