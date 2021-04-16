Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor - Son Dakika

Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor

16.04.2021 09:43

İstanbul Havalimanı'nda toplanan mavi plastik kapaklar, Gültepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde siperliğe dönüştürüldü.

İstanbul Havalimanı'nda toplanan mavi plastik kapaklar, Gültepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde siperliğe dönüştürüldü. Hazırlanan siperlikler Arnavutköy Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına bağışlandı.

İstanbul Havalimanındaki belirli noktalara yerleştirilen mavi plastik kapak toplama kutularıyla 200 kilogram mavi kapak toplandı. Toplanan mavi kapaklar Gültepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine teslim edildi. Pandemi başından beri Milli Eğitim Bakanlığından aldığı destekle siperlik, tek kullanımlık tabak, kaşık ve çatal üretimi yapan okul, bu kez havalimanında toplanan mavi kapakları kullanarak siperlik üretti. Havalimanından gelen kapaklarla hazırlanan bin adet siperlik IGA tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülerek sağlık çalışanlarına teslim edildi. Bu yıl içerisinde toplanmaya devam edecek plastik kapaklarla üretilecek 2 bin adet siperliğin sağlık çalışanlarına bağışlanması hedefleniyor. Okul Müdürü Mustafa Hoşyiğit bu sürece imalat aşamasında destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

"Mavi kapak bizim için önemli bir projeydi"

Mavi Kapak projesinin ilk olarak 2016 yılında uygulanmaya başladığını ve mama kabı, silgi gibi ürünler ürettiklerini söyleyen Hoşyiğit, İGA'nın talebiyle siperlik üretiminde de plastik kapakları kullanmaya başladıklarını ifade etti. Hoşyiğit, "Mavi Kapak bizim için önemli bir projeydi. 2016 yılında öğretmenlerimiz tarafından düşünülmüş, geliştirilmiş çok güzel bir sosyal sorumluluk projesiydi. 2020 mart ayında Covid-19 salgını başladığında Sayın Müdürümüz Levent Yazıcı projeyi bildiği için beni arayarak "Siz mavi kapaktan mama kabı üretiyordunuz, salgınla mücadelede ne yapabiliriz?" diye bir proje üretmemizi istedi. Sağ olsun onun talimatıyla makine teknolojileri alanındaki öğretmenlerimizle siperlik üretimine başlayabileceğimizi Sayın Müdürümüz Levent Yazıcı'ya bildirdik. O da ekibinden Sayın Müdür Yardımcımız Serkan Gür ile birlikte ekibimizi ziyaret etti ve siperlik imalatı için start verdik. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a, Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e ve Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu'na bu hizmeti yapmakta bize imkan sundukları için şükranlarımızı sunuyoruz. İl Müdürümüz Levent Yazıcı, Müdür Yardımcımız Serkan Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Çayır'a da bize sundukları katkıdan verdikleri güç ve enerjiden dolayı teşekkür ediyoruz. Mavi Kapak projesini izleyen çeşitli STK'lar ve kuruluşlar var. Onların da yoğun ilgisine mazhar oluyoruz. Bu projeyle İstanbul İGA Havalimanının ilgilenmek istedi ve bizimle görüşme talebi oldu, biz de görüştük. İGA bu konuda çok aksiyonel davrandı. İGA mavi kapak konteynerları kurarak kapakları topladı ve atölyemize getirerek bize ulaştırdı. Öğretmenlerimizle alan şefimizin yönetiminde makine teknolojisi öğretmenimiz bu kapakları kırarak geri dönüşüm haline getirip enjeksiyon makinesinde siperlik ürettiler. Bu siperlikler Arnavutköy Devlet Hastanesine İGA İstanbul Havalimanı şirketi tarafından teslim edildi" dedi.

25 mavi kapakla 1 siperlik üretilebiliyor

Okulun öğretmenlerinden Mahmut İğnak plastik atıkların çöp olmadığını hatırlatarak, "Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak geçtiğimiz yıllarda STK'lardan, ilköğretim okullarından ve diğer kurumlardan gelen plastiklerle sokak hayvanları için mama kaplarını oluşturmuştuk. Bu sene de pandemi dolayısıyla siperlik çalışmamız var. Son olarak İGA İstanbul Havalimanı tarafından bize gönderilmiş olan kapakları siperlik yaparak İGA aracılığıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine ulaştırmış bulunmaktayız. Plastik atıkların çöp olmadığını yeni nesillere öğreterek bunların dönüştürebileceği inancıyla yola çıkarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bir siperliğin oluşması için 25 tane mavi kapağa ihtiyaç vardır. 25 tane mavi kapağı çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra kalıplarımıza basarak değerlendirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"1 yılı aşkın zamandır siperlik üretiyoruz"

Pandeminin başından bu yana gönüllü olarak siperlik üretim faaliyetine katıldığını söyleyen okul öğrencisi Umut Can Alpı, "Son sınıftayım ve makine bölümündeyim. Makine atölyesinde pandemi süresince 1 yılı aşkın bir zamandır siperlik üretmekteyiz. Bu siperlikleri atık maddelerden yani atık plastiklerden yapmaktayız. Atık plastikleri farklı aşamalardan geçirip siperlik, mama kabı ve silgi üretmekteyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor
Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor
Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor
Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor
Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor
Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor
Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor
Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor

İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Pandemi, Plastik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı

Son Dakika Haberleri
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
10:13 Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı
10:06 Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı
09:58 Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
09:49 Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı: Ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmayacak
09:42 İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti
09:33 Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Şehirden köye dönenlere büyük teşvik geliyor! Vergiden bile muaf olacaklar Şehirden köye dönenlere büyük teşvik geliyor! Vergiden bile muaf olacaklar         
10:28
Vaka sayıları kontrol altına alınamazsa Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek Vaka sayıları kontrol altına alınamazsa Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek         
10:23
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı         
10:07
Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum         
09:58
Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı         
08:58
Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor         
08:26
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı         
07:30
İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor         
02:45
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir         
21:45
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 10:36:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei