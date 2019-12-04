Son Dakika Haberleri: Mavi kapaklar tekerlekli sandalyelere dönüştü
Son Dakika Güncel Mavi kapaklar tekerlekli sandalyelere dönüştü - Son Dakika

Mavi kapaklar tekerlekli sandalyelere dönüştü

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi Öğrenci Yemekhanesi'nden toplanan mavi su şişesi kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştü.

Mavi kapaklar tekerlekli sandalyelere dönüştü, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Öğrenci Yemekhanesi'nden toplanan mavi su şişesi kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştü. "Her Kapak Bir Umut" ismini alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplam 7 kişiye tekerlekli sandalye hediye edildi.


Cansel Erol, Rümeysa Ermin, İrem Akın, Sait Taşkın, Şaban Aktan isimli öğrencilerin yürüttüğü "Her Kapak Bir Umut" projesine 2019 yaz aylarında şahsi olarak başladığını ifade eden Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Cansel Erol, ilk tekerlekli sandalyeyi Akçadağ'da yaşayan 10 yaşındaki küçük bir çocuğa verdiklerini belirtti. Projenin böylece büyüdüğünü vurgulayan Erol, ikinci sandalyeyi verdikten sonra 5 sandalyeyi dağıttıklarını söyledi. Bu 5 sandalyenin ikisi çocuk, üçü yetişkin 5 kişiye dağıttıklarını vurgulayan Erol, kapakları toplamak için öğrenci yemekhanesinin haricinde sosyal medyadan da kampanyaya destek istediklerini söyledi.


Erol, "Şimdiye kadar toplam 7 sandalye verdik. Bunu gün geçtikçe ekip arkadaşlarımızla beraber daha da fazla arttırmak istiyoruz. Daha fazla hastaya ulaşmak istiyoruz çünkü çevremizde yardıma muhtaç birçok engelli kardeşimiz var. Bunları görmezden gelmek yerine onlarla beraber olmak onların gözlerindeki umudu, mutluluğu görmek bize yetiyor. Bu da bizi durdurmayacak sanırım bu şekilde ilerleyeceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.


Erol, projeye destek veren Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz'a ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik'e teşekkürlerini iletti.


"Her Kapak Bir Umut" projesine destek veren ve projeyle ilgili düşüncelerini açıklayan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik ise, " Güzel bir proje ve biz projeye elimizden geldiğince destek olduk, öğrencilerimize araç tahsil ettik. Biz de bu projenin bir parçası olduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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