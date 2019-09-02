Son Dakika Haberleri: Mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştü
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Mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştü

9 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün 'ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim' sloganı ile bir sosyal medya grubu üyelerince başlatılan kampanya sonucu toplanan mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştü.

Mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştü, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün 'ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim' sloganı ile bir sosyal medya grubu üyelerince başlatılan kampanya sonucu toplanan mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştü.


Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan sosyal medya grubu yöneticisi Kısmet Sağlam "Çöpe atmak yerine bir kutuda biriktirdiğimiz zahmetsiz başka bir amaç için kullanılmayan gereksiz gördüğümüz o küçücük mavi kapaklar sayesinde bugün 2 engelli vatandaşımız mutlu oldu. Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneğimiz ve sosyal medya grubumuz ile birlikte düzenlediğimiz mavi kapak kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara verilmek üzere 2 adet manuel tekerlekli sandalye derneğimize kazandırıldı ve tekerlekli sandalyeler aynı gün içerisinde sırada bekleyen ihtiyaç listesindeki ailelere teslim edildi. Emeği geçen başta Dernek Başkanımız İsmail Çelik'e, Emine Öztürk, Emre Köse, Fatma İpek, Ahmet İpek, Saffet Şeker İlköğretim Okulu ve öğrencileri, açıkçası daha ismini sayamadığım bir sürü emeği geçen insanlar sayesinde 2 engelli vatandaşımız günlük hayatında biraz daha rahat edecek. Bu nedenle emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
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