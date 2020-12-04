Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor - Son Dakika

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Yardım Gönüllüleri'nin topladığı on binlerce mavi kapağı geri dönüşüme kazandırmak üzere teslim aldı.

Gemlik Belediyesi, cadde ve sokaklarda düzenli temizliğin yanı sıra geri dönüşüm faaliyetlerini de sürdürüyor. Daha önce gerek Gemlik'te gerekse Bursa genelinde örnek çalışmalar gerçekleştiren ekipler, binlerce mavi kapağı geri dönüşüme kazandırmak üzere gönüllülerden teslim aldı.

Gemlik'te sosyal yardım faaliyetleri ile adından söz ettiren Gemlik Yardım Gönüllüleri, bir süredir topladıkları yaklaşık 50 bin adet mavi kapağı paketleyerek Gemlik Belediyesi'ne teslim etti. Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, Yardım Gönüllüleri Platformu Başkanı Arzu Çam'ı ziyaret ederek çalışma hakkında bilgi aldı. Dikkatle paketlenen kilolarca mavi kapak, değerlendirilmek üzere ekipler tarafından geri dönüşüme götürüldü.

Hem çevre temizliğine katkı hem de engellilere destek olacak bu önemli çalışma için teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, mavi kapakların engelli bireylere umut olduğunu söyledi. Kapak deyip geçmemek gerektiğini belirten Başkan Sertaslan "Gemlik Belediyesi olarak engelli hemşerilerimize hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımız devam ediyor. Sokak ve kaldırımlarımızı engelli dostu hale getirmeye devam ediyoruz. Engelsiz Taksimiz ise hemşerilerimizi istedikleri yere ücretsiz olarak götürüyor. Geçtiğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında da mavi kapakları geri dönüşüme kazandırdık. Engelli hemşerilerimiz için hayatı kolaylaştıracak çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - BURSA