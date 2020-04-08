Son Dakika › 3. Sayfa › - Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta... - Son Dakika
- Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta...
6 saat önce
- Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta operasyonuyla Zap'ta etkisiz hale getirildi.
- Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta operasyonuyla Zap'ta etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:58 Kaynak: İHA
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