Mavi" Kategoride Aranan Terörist, İstanbul'da Yakalandı

"Mavi" kategoride aranan terör örgütü DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç, İstanbul Avcılar'da bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Mavi" kategoride aranan terör örgütü DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç, İstanbul Avcılar'da bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.



Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç'ın Avcılar'da bir hücre evinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda Hatice Ruken Kılıç ve Serkan Örs isimli teröristler yakalandı. Zanlılar ile birlikte bir adet tabanca da ele geçirildi.



Hatice Ruşen Kılıç'ın, 2015'de ABD Konsolosluğu'na düzenlene saldırı girişiminde yer aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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