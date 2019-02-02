Mavi kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
56 dakika önce
Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da yakalandı.
Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53
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