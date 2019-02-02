Mavi kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da yakalandı.

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