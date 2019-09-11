Son Dakika Haberleri: Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava
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Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava

1 saat önce

Hakkari'de, iki kişinin terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılması emrini verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse'nin yargılanmasına devam edildi.

Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava, System.String[]

Hakkari'de, iki kişinin terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılması emrini verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse'nin yargılanmasına devam edildi.


Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Köse, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan Köse, atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığınca 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin'de polislerce yakalandığı bildirilmişti.

İddianameden


Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sanığın 28 Şubat 2014'te Çığlı köyü muhtarı A.E'yi kaçıran, 13 Şubat 2014'te de M.E'nin PKK'lı teröristlerce kaçırılması talimatını veren kişi olduğu tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 79 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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