Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava - Son Dakika
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Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava

7 saat önce

Hakkari'de, iki kişinin terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmasını sağladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride yer alan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse'nin...

Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava, System.String[]

Hakkari'de, iki kişinin terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmasını sağladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride yer alan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse'nin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Köse, avukatı ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bir avukatının da mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Köse, atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2020'ye erteledi.

İddianamede, A.E. ve M.E'nin terör örgütü adına kaçırılmasını sağladığı ve bu kişilerin alıkonulmasına neden olduğu iddia edilen Köse'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Emrah Köse, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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