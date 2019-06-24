Son Dakika Haberleri: Mavi kategoride aranan teröristin yargılanmasına devam edildi
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Mavi kategoride aranan teröristin yargılanmasına devam edildi

1 saat önce

Hakkari'de, 2 kişinin terör örgütü mensuplarınca kaçırılması emrini verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin yargılanmasına devam edildi.

Mavi kategoride aranan teröristin yargılanmasına devam edildi, System.String[]
Hakkari'de, 2 kişinin terör örgütü mensuplarınca kaçırılması emrini verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin yargılanmasına devam edildi.
Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Köse, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Köse, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, haber kanallarında arananlar listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirtilen sanık hakkındaki tüm bilgi ve belgelerin İçişleri Bakanlığından sorularak mahkemeye gönderilmesi için Hakkari Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.
Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.
İçişleri Bakanlığınca 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin'de polislerce yakalandığı bildirilmişti.
Açıklamada, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildiği aktarılmıştı.
İddianameden
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sanığın 28 Şubat 2014'te Çığlı Köyü muhtarı A. E'yi kaçıran, 13 Şubat 2014'te de M. E'nin PKK'lı teröristlerce kaçırılması talimatını veren kişi olduğu tespit edilmişti.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 79 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:14 Kaynak: AA
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