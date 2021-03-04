Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek - Son Dakika

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Esnafımızı geziyoruz, görüyoruz ki maske, mesafe ve temizlik konusunda büyük bir hassasiyet var. Ümit ediyorum ki bu hassasiyet devam eder ve Bingöllü kardeşlerimiz mavi değil, artık olmayan beyaz kategoriyi gerçekleştirir." dedi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoride yer alan Bingöl'de, "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri kapsamında Vali Ekinci, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ile Genç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafa, maske, mesafe ve hijyene yönelik tedbirlerin devam etmesi gerektiğini aktaran Ekinci, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ekinci, denetimlerin ardından gazetecilere, kontrollü normalleşme sürecinde özellikle kasım ayından itibaren uyguladıkları tedbirler kapsamında Bingöl'de çok iyi bir noktaya geldiklerini söyledi.

Vatandaşlara gösterdikleri sağduyu, fedakarlık ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Ekinci, bu sayede ülkede düşük riskli iller arasında yer aldıklarını vurguladı.

Kentte Dinamik Denetim Süreci'ni gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Denetimlerimizde bundan sonrası için de virüsün tamamen yok olmadığını, sayılar her ne kadar düşmüş olsa bile bundan sonrası için de tedbirlerimizi devam ettirmediğimiz sürece yeniden artarak hayatımıza gireceğini hatırlattık. Dinamik denetim süreci sadece ceza üzerine kurulu bir mantık değil, vatandaşımızın özellikle koronavirüs ile alakalı farkındalığını tekrar artırmaktır. Valilik birimlerimiz, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın da dahil olduğu bir süreçtir. Bugün itibarıyla 279 ekip ve 1070 personelle Bingöl'ün sadece merkezde değil köyler ve tüm ilçelerimizde denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimler inşallah 3 ay boyunca devam edecek. Amacımız, kontrollü normalleşmeden, tam anlamıyla vatandaşımızın rahatladığı tam bir normalleşme sürecine geçmek."

Süreci, kurallarla ya da cezalarla değil, vatandaşların bugüne kadar gösterdiği sağduyu ve anlayış çerçevesinde elbirliğiyle gerçekleştirmek istediklerini anlatan Ekinci, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bingöllülerin bu konuda hassasiyet göstereceğine emin olduğunu dile getirdi.

Vali Ekinci, "Esnafımızı geziyoruz, görüyoruz ki maske, mesafe ve temizlik konusunda büyük bir hassasiyet var. Ümit ediyorum ki bu hassasiyet devam eder ve Bingöllü kardeşlerimiz mavi değil, artık olmayan beyaz kategoriyi gerçekleştirir." ifadelerini kullandı.